So sieht die perfekte Umarmung aus

Salzkorn Umarmt euch! Statt Kontaktverbot ist wieder Körperkontakt angesagt. Wie die perfekte Umarmung aussieht, weiss die Wissenschaft. Noemi Heule 19.02.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

«Ich schicke dir eine Unarmung!» Mitten im Lockdown erreichten mich diese Zeilen mit einem Verschreiber, der die Situation nicht besser hätte umschreiben können. Umarmungen wurden zur Unart; Kontaktverbot wichtiger als Körperkontakt.

Doch vorbei sind diese Zeiten der sozialen Verarmung. Umarmungen können wir wieder à discretion statt à la distance verteilen. Hurra!

Aber Achtung, es ist nicht damit getan, sich einfach haltlos in die Arme des Gegenübers zu werfen. Denn während die Praxis des Umarmens seit Pandemiebeginn verkümmerte, hat die Theorie Fortschritte erzielt. So fand eine englische Studie heraus, dass die perfekte Umarmung mindestens fünf, aber maximal zehn Sekunden dauert. Also in etwa so lange, wie Sie dafür brauchen, diesen Satz zu lesen, sofern Sie geflissentlich jede Silbe betonen.

Fünf bis zehn Sekunden also. Für einmal ein wissenschaftlicher Wert, den man getrost ignorieren und stattdessen auf das Bauchgefühl vertrauen kann. Es besteht schliesslich Nachholbedarf.