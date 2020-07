Salzkorn Die Hotelmatratze zu hart, zu viele Mücken, alle Liegestühle schon besetzt: Es gibt immer etwas zu mäkeln in den Ferien. Weil man glaubt, dass es anderswo besser ist – ohne zu wissen, ob es tatsächlich so ist. Melissa Müller 07.07.2020, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

«Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite», besagt ein Sprichwort. Und so sucht man verbissen nach einem hübscheren Café, einem einsameren Strand. Der Berner Autor Matthias Zschokke überlistet diese Unart elegant: «Nach Jahren erst lernte ich zu akzeptieren, dass es in Berlin nirgends besser ist als da, wo ich mich gerade aufhalte», schreibt er in seinem Buch «Auf Reisen». Seither übe er sich täglich darin, «das Schöne im Grauen zu entdecken». Dann fange die Stadt an, sich zu entfalten. Man solle das Hotel, in das es einen verschlagen hat, für das bestmögliche, die gottverlassene Ausfallsstrasse, über die man sich schleppt, für sehenswert und das ranzige Café für apart befinden, statt ein besseres zu suchen. Ein guter Tipp. Er erspart jegliche Entscheidungsfindungen. Und hilft, sich am Ist-Zustand zu erfreuen.