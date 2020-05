Glosse Salzkorn Es schlägt die Stunde der Apokalyptiker und Besserwisser. Zeit das zu ändern. Urs Bader 11.05.2020, 06.05 Uhr

Was uns zurzeit alles droht – es könnte einem definitiv angst und bang werden. Neben der anhaltenden gesundheitlichen Bedrohung durch das Corona-Virus malen die einen den bevorstehenden Corona-Sozialismus an die Wand, die andern eine Seuchendiktatur, die nur deshalb an gesunden Menschen interessiert sei, um sie ausbeuten zu können. Es drohen aber auch eine Mega-Rezession, Wohlstandsverluste, drastische Arbeitslosenzahlen, massenhaft Konkurse und Perspektivlosigkeit für jene Gymnasiasten, die keine Maturaprüfung ablegen konnten. Damit nicht genug. Vorhergesagt werden noch ein Dürresommer, eine Wespenplage und schliesslich Buttermangel.