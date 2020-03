Glosse Salzkorn Von vermeintlichen modischen Problemen im Home-Office und woran wir tatsächlich scheitern.

Linda Müntener 25.03.2020, 05.00 Uhr

Um die Kunden trotz Corona-Lockdown bei der Stange zu halten, muss sich mancher Detailhändler etwas einfallen lassen. Das Modegeschäft PKZ beispielsweise verschickt Tipps für den perfekten Look im Home-Office. Und verspricht Ideen, die den modischen Alltag spannend gestalten. Wir lernen: Schick soll’s sein, darf aber gerne eine entspannte Note haben. Der moderne Home-Office-Mann glänzt am umfunktionierten Esszimmertisch neben Müeslischale, Kleinkind und Wäscheberg im Polo-Shirt. Wenn’s für die Video-Konferenz förmlicher sein muss, greift er zum karierten Leinen-Sakko, slim fit. Den casual friday begeht er in einer himmelblauen Chino-Hose, passend zum Feierabenddrink auf dem Sofa. Stay at home, aber bitte stay fancy.