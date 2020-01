Glosse Salzkorn Die Skirennfahrer sind Werbesäulen. Bis zu zwölf Logos von Sponsoren prangen auf ihrer Ausrüstung. Jürg Ackermann 20.01.2020, 08.29 Uhr

In Wengen lächelten sie am Sonntag wieder in die Kameras. Auch wenn sie es nicht ganz aufs Podest schafften, waren Ramon Zenhäusern und Daniel Yule zufrieden. Immer dabei beim TV-Interview: ihre Trinkflasche. Dass sie nach einem Lauf durch so viele Slalomstangen Durst haben, ist nachvollziehbar. Nur: Die Skifahrer trinken gar nicht aus der Flasche. Diese dient nur als zusätzliche Werbefläche – zu den bis zu zwölf anderen Sponsorenlogos auf Jacke, Mütze oder Skibrille.