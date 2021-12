Gemeinderat: Was man vor einer Kandidatur dringend beachten muss

SALZKORN Immer schön die Gemeindeversammlung besuchen Was man als Kandidat bei lokalen Wahlen für neue Erkenntnisse gewinnen kann. David Angst 02.12.2021, 05.30 Uhr

Letztes Wochenende waren wieder in diversen Gemeinden Ersatzwahlen für die Behörden. Dabei haben einige Leute etwas gelernt. Zum Beispiel: Es lohnt sich, ab und zu eine Gemeindeversammlung zu besuchen, wenn man mit dem Gedanken spielt, mal Gemeindepräsident werden zu wollen. Man darf sich sonst nicht wundern, wenn man so wenige Stimmen erhält, wie dieser enttäuschte Kandidat in Wilen bei Wil.

Und wenn man dann mal gewählt ist, darf man erst recht keine Versammlung mehr verpassen. Es kann sonst passieren, dass einem das Volk den Lohn kürzt. Der Gemeindepräsident von Salmsach kann ein Lied davon singen.

Und nun noch dieser Hinweis. Wenn vor einem zweiten Wahlgang keine Namensliste verschickt wird, so ist es zwingend nötig, dass man seine Kandidatur irgendwie bekannt macht. Man kann dies via Plakat, Social Media oder in einem Zeitungsinserat tun. Es reicht aber nicht, wenn man das nur dem Gemeindeschreiber mitteilt, wie dies ein Kandidat in Ermatingen getan hat. Der Mann hat genau eine Stimme erhalten.