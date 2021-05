Salzkorn Der Fussball steht im Abseits Leere Stadien, null Stimmung: Fussballspiele boten in Coronazeiten statt Unterhaltung vor allem eine Einschlafgarantie. Ob die bevorstehende EM den Fussball noch retten kann? Christian Kamm 19.05.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Jetzt, genau an dieser Stelle, müsste der rettende Pass kommen. Am besten ein Steilpass. Oder, wenn’s nicht anders geht, halt ein Befreiungsschlag. Hauptsache raus aus dem eigenen Strafraum. Raus aus der Sinnkrise des Fussballs in Zeiten von Corona.