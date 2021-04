Salzkorn Gemeinsames Sorgerecht für Lumpi In Spanien wird gerade das Tierrecht revolutioniert. Daniel Wirth 30.04.2021, 09.27 Uhr

In Spanien gibt es Stierkämpfe. Diese enden in aller Regel tödlich für die Tiere. Wer nun glaubt, die Spanier hätten kein Herz für Tiere, irrt. Das Gegenteil ist der Fall. Soeben hat das Unterhaus in Spanien ein Gesetz behandelt, das eine Revolution im Tierrecht darstellt.