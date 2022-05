Armeebudget: Jetzt braucht's endlich geheizte Panzer

SALZKORN Geheizte Panzer für die Armee Endlich: Das Schweizer Militär bekommt mehr Geld. Damit kann man einen Haufen sinnvolle Dinge anfangen. Ein paar Tipps eines ehemaligen Artilleriesoldaten. Stefan Schmid 10.05.2022, 05.00 Uhr

Die Schweizer Armee soll mehr Geld bekommen. Der Nationalrat hat entschieden, das jährliche Militärbudget von 5 auf 7 Milliarden Franken zu erhöhen. Geld, das die Armee bestens gebrauchen kann. Als ehemaliger Übermittler bei der Artillerie kommen mir da sofort ein paar Dinge in den Sinn, die längst einer Verbesserung harren:

Da wäre zum Beispiel diese Saukälte im Schützenpanzer M-113. Stellen Sie sich mal vor, sie hocken im WK im dichten Nebel bei knapp drei Grad gelangweilt auf dem Simplonpass und die Standheizung ist defekt. So kann man keinen Krieg führen! Was mich damals aber fast noch mehr irritierte: Als es zu regnen anfing – unser Jassturnier im Panzer nahm gerade Fahrt auf – brach der Kommandant die Schiessübung ab. Die Haubitzen, so hiess es, vertragen die Nässe schlecht. Ein Gau!

Wir brauchen endlich Panzer mit einer anständigen Heizung, die auch im Regen schiessen können. Es ist demotivierend für die Truppe, wenn das Jassturnier mit klammen Fingern schon nach fünf Minuten abgebrochen werden muss.