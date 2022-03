Emontionale Intelligenz an den Hotelfachschulen

SALZKORN Gastgeber mit Herz, und das in der Schweiz! Die Gastrobranche leidet nach Corona unter Personalmangel. Nun will sie in den Fachschulen die «emotionale Intelligenz» fördern. Das wurde aber auch Zeit. Urs Bader 25.03.2022, 05.00 Uhr

Die durch Corona gebeutelte hiesige Hotellerie und Gastronomie versucht gerade sich aufzurappeln. Selbstkritische Köpfe denken über Massnahmen nach, die nicht nur den Gästen zugutekommen, sondern auch die Kultur (darunter geht es nicht) in den beiden Branchen verbessern und ihre Berufe attraktiver machen sollen. Es mangelt überall an Personal. Deshalb werden nun in Hotelfachschulen die affektiven Fähigkeiten der Studierenden gefördert. Es geht um emotionale Intelligenz und Soft Skills wie Teamfähigkeit, Kreativität oder Empathie. In Klartext: «Wir wollen Gastgeber mit Herz ausbilden.»