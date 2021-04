Salzkorn Fussballer werden getauscht Im Transfergeschäft fliesst ab sofort kein Bargeld mehr. Daniel Wirth 09.04.2021, 08.48 Uhr

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

Ob die Fussball-Europameisterschaft, die 2020 wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschoben worden ist, in diesem Sommer in vollen oder leeren Stadien ausgetragen wird, ist offen. So oder so: Die Vorfreude unter den Freunden des runden Leders ist enorm.