Bodenseewasserstand: Hochwassergefahr ist relativ

Salzkorn Espadrilles oder Halbschuhe? Der Bodenseewasserstand kitzelt die Hochwassermarke - mehr nicht. Daniel Wirth 16.07.2021, 08.40 Uhr

Hochwassergefahr am Bodensee. Das klingt dramatisch. Zwischen Altenrhein und Stein am Rhein füllen die Angehörigen der Feuerwehren vorsorglich Säcke mit Sand ab, und die Mitarbeiter der Gebäudeversicherungen überlegen sich, wer wann die Hotline zu bedienen hat und Schadenmeldungen entgegennehmen muss. Alle sind gewappnet. Schliesslich kitzelt der Pegel da und dort die Hochwassergrenze. Der Wein im Naturkeller ist in Gefahr, das Gemüse in Beeten nahe dem Seeufer ist es genau so.