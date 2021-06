Monika Knill, die Maturaquote und ihr Velo

SALZKORN Die Erziehungsdirektorin und ihr Velo Regierungsrätin Monika Knill lässt sich mit einem Fahrrad malen. Ihre Message ist unmissverständlich. David Angst 09.06.2021, 05.00 Uhr

Die Thurgauer Regierung lässt sich neuerdings malen. Auf dem Gruppenbild ist jedes Regierungsmitglied mit zwei Dingen ausgestattet, welche sein Departement symbolisieren sollen. Monika Knill hält in der einen Hand etwas, was aussieht wie ein Gautschbrief, mit der anderen ein Velo. Der Brief soll wohl Diplome aller Art symbolisieren. Was aber will uns Monika Knill mit dem Fahrrad mitteilen? Sie ist Vorsteherin des Departements für Erziehung und Kultur (DEK).