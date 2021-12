HCD-SCRJ Lakers: Ein Horror für Zocker

SALZKORN HCD-SCRJ: Ein Horrorspiel für Zocker Wie man sich bei einem Hockeyspiel plötzlich über ein Tor freut, das einem gar nichts bringt. David Angst 14.12.2021, 05.00 Uhr

Sonntagnachmittag. Auf dem Schweizer Eishockeykanal läuft das Ostschweizer Derby HC Davos gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Spielstand nach dem ersten Drittel: 2:0 für den HCD. Eingeblendet wird eine Aufforderung zum Wetten. Wer jetzt einen Franken auf einen Davos-Sieg wettet, kann noch 13 Rappen gewinnen. Die Gewinnquote eines Rapperswil-Sieges hingegen beträgt 1:14. Erkläre meinem Sohn, was das bedeutet. «Die Buchmacher haben da ihre Erfahrungswerte. Es ist aus ihrer Sicht also unwahrscheinlich, dass Rappi noch gewinnt.» Andererseits: Rapperswil war in letzter Zeit gerade richtig gut im Strumpf. Mit 10 Franken Einsatz könnte ich 130 gewinnen. Überlege mir kurz, die 10 Franken zu riskieren, lasse es dann aber bleiben. Zweites Drittel: Innert 14 Minuten drehen die Lakers das Spiel mit drei Toren in Folge. Bei jedem Tor sage ich: Hätte ich doch gewettet. Zwei Minuten vor Schluss führt Rapperswil immer noch 3:2. Ärgere mich grün und blau. Doch dann, 1 Minute und 30 Sekunden vor dem Ende, gleicht Davos aus. Glück gehabt.