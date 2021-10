Olma Säulirennen, Bratwurst, Magenbrot: Einen Tag an der Olma mit 100 Franken Budget Von Haushaltsgeräten über Kulinarisches bis hin zum Wettbüro fürs Säulirennen — an der Olma gibt es viele Möglichkeiten, Geld auszugeben und Spass zu haben. Alain Rutishauser 14.10.2021, 18.00 Uhr

Eine Hunderternote ist an der Olma schnell weg. Bild: Raphael Rohner

Das Wetter an diesem Dienstag könnte besser sein, aber auch schlechter. Es regnet leicht, es ist kalt, aber die Stimmung ist fabelhaft. Auch am fünften Olma-Tag schwingt die Freude mit, dass endlich wieder Olma ist. Vor dem Eingang hat sich eine lange Schlange gebildet. Die Abläufe sind mittlerweile eingespielt. Die Zertifikatskontrolle geht schnell, sodass das Warten vor dem Olma-Eingang aushaltbar ist. Heute dreht sich alles um die Frage: Wie weit kommt ein Olma-Besucher mit 100 Franken?

Startbudget: 100 Franken, Eintrittspreis: -18 Franken, neues Budget: 82 Franken

Sparfüchsen wird folgender Tipp ans Herz gelegt: Wer online vorab ein SBB-Ticket löst, der profitiert von einem Rabatt von 20 Prozent auf seine Olma-Tageskarte. Heisst 2.50 Franken mehr, die in das Olma-Programm investiert werden können. An diesem Morgen ist die Menschenmenge im Olma-Gelände noch überschaubar. Und die Stimmung noch nüchtern. Doch das soll sich schnell ändern. An der Olma ist nämlich auch ein Bier vor vier Uhr salonfähig. Und so gibt es kurz vor dem Mittag eine Bratwurst und eine Stange beim Stand der Metzgerei Bechinger in der Halle 5.

Eine Bratwurst kostet an der Olma 7.50 Franken. Bild: Raphael Rohner

Zwischenbudget: 82 Franken, Bratwurst: -7,50 Franken, Bier: -4 Franken, neues Budget: 70.50 Franken

Kaum eine halbe Stunde an der Olma, schon ist ein guter Teil des Startbudgets ausgegeben. Doch wenigstens sind der erste Hunger und Durst gestillt. Als Nächstes empfiehlt sich, eine der vielen Weinstübli anzusteuern und dort zu degustieren. Zu empfehlen ist der Weinstand der beiden Walliser Weinkellereien Maison Gilliard und Domaines Chevaliers. Nachdem man sich dort zu dritt durch die zahlreichen Rot-, Weissweine und Rosés probiert hat, wird eine Flasche ausgewählt und die nächste Stunde im Weinstübli verbracht. Prost!

In einer Dreierrunde ist eine Flasche Wein schnell leer. Bild: Raphael Rohner

Natürlich bietet die Olma auch sehr viele Aktivitäten, bei denen das Budget geschont wird. In der zweistöckigen Halle 7 können jede Menge Tiere angeschaut werden, beispielsweise Ferkeli und ihre Mutter oder im oberen Stock Hasen, Geissli und Gänse. In der Halle 9, der Gewerbehalle, können zahlreiche Haushaltsgeräte angeschaut und ausprobiert werden. Wer sich die neusten Jura-Kaffeemaschinen erklären lässt, bekommt sogar einen Kaffee spendiert.

Zwischenbudget: 70.50 Franken, Flasche Wein «Sherpa blanc»: -37.50 Franken, neues Budget: 33 Franken

Der nächste Pflichttermin ist das Säulirennen um 16 Uhr. Davor empfiehlt sich, die verschiedenen Rennsäuli in ihrem Gehege zu beobachten, bevor man seine Wette abgibt. Ab fünf Franken ist man dabei. Weitere 13 Franken gehen für zwei Bier drauf (je eines für Fotograf und Autor), denn ein Säulirennen sollte mit Bier verfolgt werden. Ein Fest!

Die Säuli ruhen sich vor dem Rennen aus. Erkennbar sind sie an den gelben Namensschildern am Öhrli. Bild: Raphael Rohner

Eine empfehlenswerte Strategie beim Säulirennen, die an diesem Dienstag funktioniert hat, ist folgende: Diejenigen Säuli, die bereits vor dem Rennen herumtollen, sind um 16 Uhr vielleicht schon ausgepowert. Hingegen jene, die friedlich im Heu liegen und sich ausruhen, könnten um 16 Uhr mit vollen Batterien ins Rennen gehen. Und so ist es dann auch: Rennsäuli Nr. 2 mit dem klingenden Namen «Specktackel», reichlich ausgeruht, ist derart motiviert, dass es sein Gwändli der Vital AG bereits im Startbereich abwirft. Und von Anfang an führt «Specktackel» das Rennen an und zieht die Führung souverän bis ins Ziel durch. Aus fünf Franken Einsatz werden so 14 Franken.

Das Säulirennen um 16 Uhr ist jeweils eines der Highlights eines Olma-Tages. Bild: Raphael Rohner

Zwischenbudget: 33 Franken, Säulirennen-Wette: -5 Franken, zwei Bier: -14 Franken, (Wettgewinn: +14 Franken) neues Budget: 13 Franken (27 Franken mit Wettgewinn)

Niemand will mit leeren Händen zu seinen Liebsten nach Hause zurückkehren. Also ist die nächste Station die Walliser Confiserie. Je ein Sack Magenbrot und gebrannte Mandeln, und man sammelt bei Familie, Freund oder Freundin viele Pluspunkte damit. Und zu Hause wird niemand merken, wenn zwei oder drei Stückli Magenbrot fehlen. Der Hunger ist also abermals gestillt.

Zwischenbudget: 13 Franken, Magenbrot: -5 Franken, gebrannte Mandeln: -5 Franken, neues Budget: 3 Franken

Nun sind noch drei Franken übrig, wer Glück beim Säulirennen hatte, hat sogar noch etwas mehr. Wer noch Hunger hat, zahlt noch einige Franken für eine Chässchnitte oder einen Hotdog drauf.

Die Zeit ist fortgeschritten, der Magen voll, das Portemonnaie leer. Der Olma-Tag neigt sich dem Ende zu, der Himmel dunkelt allmählich ein, der Herbst macht sich bemerkbar. Es ist frisch geworden. Der Aussenbereich der Olma ist nun abgesperrt, die Hallen 4/5 sind noch bis 19 Uhr geöffnet. Die Besucher machen sich auf den Heimweg. Um 100 Franken ärmer, aber um viele unvergessliche Eindrücke reicher.