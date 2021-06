Covid-Impfung: In den St.Galler Impfzentren herrscht Hochbetrieb

Rundgang 20'000 Impfungen pro Woche: So läuft die Arbeit in den St.Galler Impfzentren ab Nun treffen die grossen Impfstoffmengen ein: 80'000 Impftermine für Juni sind für die vier Zentren im Kanton denn auch bereits vergeben. 20'000 werden in den nächsten Tagen noch dazukommen. Und: Ab übernächster Woche werden auch 16- und 17-Jährige geimpft. Regula Weik 02.06.2021, 18.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Stich: Covid-Impfung im kantonalen Zentrum in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Und plötzlich geht es sehr schnell: Täglich strömen Hunderte von St.Gallerinnen und St.Galler in die Impfzentren des Kantons. 1797 waren es allein am Mittwoch im Curling Center im Westen der Stadt St.Gallen. Hektik kommt trotz der hohen Zahl Impfwilliger keine auf. Die Abläufe sind eingespielt, die meisten Besucherinnen und Besucher freudig erwartungsvoll – und ehe sie sich zweimal umgesehen haben, sind sie schon in den Oberarm gestochen und mit einem Traubenzucker oder einem Schöggeli freundlich verabschiedet. Nach einer weiteren Viertelstunde «unter Beobachtung», so bei der ersten Impfung, ist der ganze Spuk bereits vorbei. Eine Sicherheitsmassnahme wegen allfälliger Nebenwirkungen.

Karin Faisst, St.Galler Präventivmedizinerin und kantonale Impfchefin. Bild: Ralph Ribi

Schwere Zwischenfälle habe es bislang nicht gegeben, sagt Karin Faisst, St.Galler Präventivmedizinerin und kantonale Impfchefin. Und kleinere Kreislaufprobleme hätten präventiv gelöst werden können, indem die eine oder der andere im Liegen geimpft worden sei, ergänzt Michaela Schäfer, ärztlicher Leiterin des Impfzentrums St.Gallen.

Ab übernächster Woche werden Jugendliche geimpft

Am Mittwoch ist Pfizer-Tag im Curling Center. An einem anderen Tag wird Moderna gespritzt. Die Impfwilligen können den Stoff nicht wählen. Faisst begründet:

«Die Wirksamkeit ist bei beiden gleich gut.»

Schäfer ergänzt:

«Wichtig ist, die Impfwilligen aufzuklären, wenn sie wegen des Stoffs zögern.»

Nur ganz wenige würden umkehren und nach Hause gehen, weil sie mit einem andern als dem Tagesimpfstoff gestochen werden wollen. Weit häufiger geschieht es, dass Impfwillige dem Termin einfach fernbleiben und sich nicht abmelden. An manchen Tagen seien es gegen zehn Prozent, sagt die ärztliche Leiterin. Da der Impfstoff laufend für jeden einzelnen Slot aufgezogen werde, liessen sich die Ausfälle über den ganzen Tag ausgleichen.

Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi

Für eine Gruppe allerdings gibt es nur Pfizer: für die 16- und 17-Jährigen. «Sie werden ausschliesslich mit Pfizer geimpft», erklärt Präventivmedizinerin Faisst.

«Denn für diese Jugendlichen ist nur dieser Impfstoff zugelassen.»

Am 14. Juni startet der Kanton in den Zentren mit dem Impfen von Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sei noch kein Impfstoff zugelassen, sagt Faisst.

«Daher ist es aktuell auch nicht möglich, Kinder für eine Impfung zu registrieren.»

100'000 vollständig Geimpfte im Kanton

In den kommenden Wochen werden umfangreiche Lieferungen an Impfstoff erwartet. Bereits am Wochenende trafen grosse Mengen in der Schweiz ein. «Damit können die Erstimpfungen wie geplant bis zum Sommer abgeschlossen werden», sagt Faisst. 80'000 Personen stehen derzeit auf der Impfliste für Juni; sie haben alle bereits einen Termin zugeteilt erhalten. 20'000 Personen befinden sich noch auf der Warteliste; auch sie erhalten laut Impfchefin noch diesen Monat einen Termin.

Es ist spürbar: Faisst freut es, dass das Impfen «auf Hochtouren läuft und wir nächste Woche nochmals einen Gang höher schalten können». 182'098 St.Gallerinnen und St.Galler sind inzwischen bereits geimpft, davon 89'878 einmal und 92'220 zweimal. Faisst geht aber von 100'000 vollständig Geimpften im Kanton aus – denn: Diejenigen Personen, die an Corona erkrankt waren, erhalten nur eine Impfung. In der Statistik des Bundesamts für Gesundheit tauchten sie dann aber unter den Erst-einmal-Geimpften auf, so Faisst.

Auf die Durchimpfung angesprochen antwortet sie: Diese sei bei den über 70-Jährigen am höchsten – so wie es ja auch Ziel der kantonalen Impfstrategie gewesen sei, erst die älteren Altersgruppen zu impfen. Bei den 60- bis 69-Jährigen beträgt sie 70 Prozent, bei den 50- bis 59-Jährigen hat mindestens die Hälfte eine Impfung erhalten, bei den unter 50-Jährigen, die seit gut zwei Wochen geimpft werden, ist es aktuell jede fünfte Person. Das Hauptaugenmerk der Impfchefin gilt derzeit jenen, die noch zögern, aber auch den Obdachlosen oder den Sans-Papiers. «Wie erreichen wir sie? Darauf müssen wir in den nächsten Wochen Antworten finden.»

Wo steckt das Impfzertifikat?

Vollständig geimpfte Personen erhalten im Kanton St.Gallen per E-Mail einen elektronischen Impfausweis zugestellt. Dies soll die schnelle Ausstellung eines Covid-Impfzertifikats des Bundes ermöglichen – ohne dass das Ganze aufwendig ins Impfbüchlein übertragen werden muss. Der Kanton hat denn auch in der Vernehmlassung des Bundes eine Lösung gefordert, welche die Vorteile der Digitalisierung nutzt. So sollen Geimpfte und Genesene das Zertifikat einfach bestellen können und dieses direkt erhalten. Noch ist der Bund nicht so weit. Ende Woche will er über das weitere Vorgehen informieren.

Michaela Schäfer, ärztliche Leiterin des Impfzentrums St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Fragen rund ums Impfzertifikat hört auch die ärztliche Leiterin des Zentrums immer häufiger, je näher die Sommerferien rücken. Doch an Michaela Schäfer und ihr Team werden noch ganz andere Fragen herangetragen, etwa: Können Sie mir nur die halbe Dosis spritzen, ich bin etwas ängstlich? Kann ich auch meinen Hund impfen lassen? Können Sie mir nicht gleich die doppelte Dosis verabreichen, dann muss ich nur einmal herkommen? Die Antworten lauten allesamt: Nein.