Ruhestörungen halten Polizei auf Trab –dennoch sagt HSG-Professor Dieter Thomä: «Zum Leben gehört auch Lärm» Neben dem Ruhe- habe der Mensch auch ein Krachbedürfnis, sagt Philosoph Dieter Thomä. Er wünscht sich ein lebendiges St.Gallen und sagt, weshalb wir nach der Schockstarre des Lockdowns empfindlicher auf Lärm reagieren. Interview: Janina Gehrig 27.07.2020, 05.00 Uhr

Am Samstagabend im St.Galler «Bermuda-Dreieck»: Die Leute wollen nach Lockdown wieder zeigen, dass sie lebendig sind, sagt Dieter Thomä. Ralph Ribi

Anzeigen wegen lauter Partys und lärmenden Fussvolks häufen sich in diesen Sommertagen. Vor zwei Wochen rückte die St.Galler Kantonspolizei 70-mal wegen Ruhestörung aus – doppelt so häufig wie im vergangenen Jahr.

Darf das Leben nach nichts mehr tönen?

Dieter Thomä, Professor für Philosophie an der Universität St.Gallen Benjamin Manser

Dieter Thomä: Psychologisch ist es verständlich, dass die Leute nach dem Lockdown nun wieder zeigen wollen, dass sie lebendig sind. Zum Leben gehört auch Lärm. Seltsamerweise gibt es aber kein positives Wort für laute Geräusche. Für das Gegenteil von Lärm gibt es verschiedene Ausdrücke, die mal negativ und positiv besetzt sind, etwa die schreckliche Totenstille, das bleierne Schweigen oder die Seelenruhe, die für Entspanntheit steht. Das Wort Geräusch ist neutral. Eigentlich müsste es ein Wort dafür geben, dass man laut sein kann und es auch gut ist.

Musik?

Ja, in der Popmusik gibt es das «make some noise», was gleichbedeutend ist mit «mach dich bemerkbar, mach Lärm, hab Spass». Das ist sicherlich etwas, das zur Stadt gehört.

Häufig lassen sich Kulturschaffende in Städten inspirieren, zum Kreativsein ziehen sie sich aufs Land zurück. Woher kommt die Sehnsucht nach Stille?

Ich glaube nicht, dass man das in zwei Töpfe packen kann, die Ruhe auf dem Land und der Krach in der Stadt. Beide Phänomene sind zwiespältig. Die Ruhe kann auch etwas Ödes und Totes haben. Umgekehrt kann der Strassenlärm ohrenbetäubend sein, wenn man etwa am unteren Graben lebt. Wenn wir an ein Konzert gehen, soll es aber laut sein und an Fussballspielen wollen wir Krach machen. Letztlich braucht es eine Balance zwischen dem Ruhebedürfnis und dem Krachbedürfnis, das dem Menschen ebenso innewohnt.

Soll in allen Quartieren Ruhe herrschen?

Nein. Man muss aber unterscheiden zwischen Randale und Rituale des Lärms. Wenn die Guggenmusik durch St.Gallen zieht, nimmt das jeder in Kauf und freut sich daran. Rituale des Lautseins, des Musikmachens und Feierns erwartet man geradezu von der Stadt. Man will, dass die Stadt dafür auch taugt.

An der Zürcher Langstrasse versuchte man, die Drogenszene zu verdrängen, dann kam der Kampf gegen das Sexgewerbe. Heute stört die Partyszene. Wer in teure Wohnungen zieht, erwartet, dass er bei offenen Fenstern schlafen kann.

Auch in der Stadt soll es natürlich Grenzen geben für Lärm. Es gibt die uralte Regel in der Gesellschaft, dass man alles tun darf, solange man niemand anderen schädigt. Diese Weisheit liegt dem Rechtssystem zugrunde, weshalb es die Nacht- und Sonntagsruhe gibt.

Der Lockdown hat den Strassenlärm reduziert. Sind die Leute nun lärmempfindlicher geworden?

Wir reden über das Thema Lärm jetzt vermehrt, weil wir uns gerade vom Coronaschock erholen. Während des Lockdowns gab es eine Art Anästhesie des öffentlichen Lebens. Alles, was das Leben ausmachte, wurde zurückgefahren. Wörtlich bedeutet Anästhesie, dass man nichts mehr spürt, keine sinnliche Wahrnehmung mehr hat. Zur Coronaerfahrung gehört eine Empfindungslosigkeit, unter der man auch gelitten hat. Wenn man zu Hause hockt, sich gegenseitig ausweicht, nicht mehr in Parks und Kinos geht, wo man als sinnliches Wesen angeregt wird, ist es gesund, jetzt zu merken, dass man im Leben ja nicht betäubt sein will, wieder fühlen, hören und schmecken will.

Der Lockdown hat alle gleicher gemacht. Wer jetzt rausgeht, stört.

Viele Leute stören sich nun am Lärm, weil sie sich an diesen Zustand der Anästhesie schon gewöhnt haben, es nicht so einfach ist, nach der Schockstarre den Schalter wieder umzulegen. Was die einen geniessen, stört die anderen. Deshalb führen wir jetzt diese Debatte. Natürlich sollte man sich an die Coronaregeln halten. Etwas lauter zu werden, ist aber nicht gleich ein Verstoss gegen die Regeln.

Bis 2011 wurde in Deutschland Kindergetöse mit Verkehrs- und Industrielärm gleichgesetzt. Dann hielt ein Gesetz fest, dass Geräusche von Kindern keine schädliche Umwelteinwirkung sind.

Das ist interessant. Und es zeigt, dass das Wort Lärm zu wenig hergibt und sich verschiedene Phänomene dahinter verbergen. Es ist moralisch interessant, was als durchsetzbar gilt und was nicht. Wenn man sagen würde, auf dem Spielplatz muss Ruhe herrschen, würde man die Entfaltung des kindlichen Lebens behindern, die Freiheit, ausgelassen zu sein. Es gibt ein kindliches Menschenrecht darauf, mal laut zu sein. Die Freiheit des Autofahrers einzuschränken, mit einem Tempolimit in Wohngebieten, ist hingegen vertretbarer.

Oft gilt aber Strassenlärm als unvermeidbare Belästigung, Kinderlärm wird als Belastung angesehen.

Auffällig sind sicher die Unterschiede zwischen den Ländern. In Italien oder in den USA gibt es eine viel höhere Toleranz gegenüber Kindern. In Amerika herrscht eine sehr positive Grundhaltung von menschlicher Entwicklung und Freiheit. In Italien sind auch die Erwachsenen lauter. Sie haben Spass daran, laut zu reden und zu gestikulieren. In der Schweiz oder in Deutschland steht das brave Kind eher im Vordergrund. Autolärm ist aber kein Zeichen von Vitalität. Zur Urbanität gehört, dass sich vor allem die Menschen entfalten können. Verkehr macht eine Stadt nicht urbaner – im Gegenteil. Wenn man in der Blechkiste sitzt, erschwert das die Begegnung zwischen den Menschen.

Brauchen Sie Ruhe zum Denken?

Das hängt von der Geräuschkulisse im Hintergrund ab. Selbst wer die Urbanität schätzt, kann mit dem Gefühl etwas anfangen, auf einem Berg zu stehen und die Stille zu spüren. Es kann etwas enorm Erhebendes und Befreiendes sein, den Wind zu spüren und einen Vogelschrei zu hören. Ich persönlich mag die Mischung, laute und leise Phasen. Erstaunlicherweise arbeitete ich immer gut, wenn meine Kinder im Nebenzimmer Krach machten. Wenn der Nachbar aber eine Maschine angeworfen hätte, hätte mich das eher behindert bei der Arbeit.

Vielleicht mögen Sie einfach den Nachbarn nicht?

(Lacht)

Der Rasenmäher nervt einfach, auch wenn ich den Nachbarn mag.

Gerade in diesem Sommer ist es in den Bergen aber auch nicht ruhig.

In den nächsten Jahrzehnten werden wir nicht mehr bei jeder freien Gelegenheit in den Flieger steigen und woandershin gehen können. Wir werden in Zukunft ein lokaleres und weniger globales Leben führen, was weniger mit Corona als mit der Klimaproblematik zu tun hat. Momentan sind viele verunsichert und fallen von einem Extrem ins andere. Wenn die Berge jetzt so voll sind wie St.Gallens Fussgängerzonen, dann ist das ein typischer Fall von Pech.

Wo sind Sie gerade in den Ferien?

Ich bin in Berlin.

Jene Stadt, die Sie am meisten inspiriert?

Was Lärm und Schmutz anbelangt schon. Ich habe lange in New York und Los Angeles gelebt. Der unterschwellige Lärm in New York ist eine Belastung für den Körper. Trotzdem ist New York enorm inspirierend. L.A. jedoch ist kein gutes Beispiel, weil die Menschen den ganzen Tag im Auto sitzen und sich wenig austauschen. Was mich in Paris, New York und Berlin inspiriert, ist die hohe Dichte an Menschen, dass man auf engem Raum unglaublich vielen Reizen ausgesetzt ist. Spürt, was andere machen und sich dem nicht entziehen kann. Die enorme Vielfalt von Gesichtern, Moden, Hautfarben und Sprachen. In so einer Wundertüte zu leben, hat etwas sehr Befreiendes.

Und wenn Sie an St.Gallen denken?

Zu wünschen wäre, dass das städtische Lebensgefühl nicht als wirtschaftliche Folge von Corona verloren geht. Es macht mir Sorgen, dass wir denken könnten, wir müssten gar nicht mehr durch die St.Galler Gassen gehen und könnten alles online bestellen. Ein Leben zwischen Amazon und Take-out, die Verödung der Innenstadt wäre eine fatale Folge der Coronakrise. Ich wünsche mir, dass die Leute wieder in die Stadt gehen, draussen sind, dass es keine Totenstille in den Städten gibt.