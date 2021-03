Rüegg-Stürm-Reaktionen «Wischiwaschi-Entscheid», «Gut, dass er nicht mehr in der Lehre aktiv ist», «Trennung war erwartet worden» – so reagieren die St.Galler Parteien auf den Entscheid in der Causa Rüegg-Stürm HSG-Professor Rüegg-Stürm zieht sich aus der Lehrtätigkeit zurück und reduziert sein Pensum an der Universität St.Gallen. Dies, nachdem jüngst in mehreren Medienberichten neue Vorwürfe an ihn als ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten von Raiffeisen Schweiz gerichtet worden waren. Die St.Galler Parteien hatten immer wieder Antworten von Universitätsleitung und Universitätsrat gefordert. Wie reagieren sie auf den Entscheid? Regula Weik 23.03.2021, 15.49 Uhr

HSG-Professor Johannes Rüegg-Stürm zieht sich aus der Lehrtätigkeit zurück. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

Johannes Rüegg-Stürm scheint den Praxistest bei Raiffeisen nicht bestanden zu haben. Was er an der HSG lehrt, daran scheint er sich in der Praxis selber nicht immer orientiert zu haben. Das jedenfalls lassen die Vorkommnisse vermuten, die an die Öffentlichkeit gedrungen sind – und in seine Zeit als Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz fallen. Rüegg-Stürm selber ist in der Causa Vincenz/Raiffeisen nicht angeklagt. Dennoch ist er über sein Engagement bei der Bank gestolpert.

SVP: «Wichtig ist, dass er nicht mehr aktiv in der Lehre tätig ist»

Walter Gartmann, Präsident der St.Galler SVP und Kantonsrat, sagt:

«Vielleicht ist er zu sehr Theoretiker und zu wenig mit den praktischen Abläufen in der Wirtschaft vertraut.»

Er begrüsse es grundsätzlich, wenn Professoren nicht nur Lehrstühle besetzten, sondern zusätzlich in der Wirtschaft tätig seien und so auch Praxiserfahrungen vermitteln können. Denn:

«Nur mit theoretischem Wissen kann man in der Wirtschaft nicht bestehen.»

Die getroffene Lösung und die Tatsache, dass Rüegg-Stürm «nicht mehr vor den Studierenden stehen wird», seien in diesem Fall gut, sagt Gartmann.

Christoph Gull, Fraktionschef der SVP im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Auch Fraktionschef Christoph Gull betont: Wichtig sei, dass Rüegg-Stürm «nicht mehr in der Lehre aktiv ist». Gegen eine weitere, reduzierte Beschäftigung an der Universität im Rahmen von Forschungsaktivitäten sei nichts einzuwenden – «zumal er sich in seiner langjährigen Tätigkeit für die HSG nichts zu Schulden kommen liess». Mit der getroffenen Lösung müsse «kein weiterer Imageschaden für die HSG befürchtet werden» und es entstehe auch kein finanzieller Schaden für die Universität.

Grüne: «Es war eine Trennung erwartet worden»

Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Enttäuscht vom Entscheid ist Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen im Kantonsparlament: Rüegg-Stürm habe der HSG Negativschlagzeilen beschert und sie in ein gehöriges Glaubwürdigkeitsproblem gestürzt. Genau deshalb seien aus allen politischen Lagern klare Schritte gefordert worden.

«Wenn Rüegg-Stürm nun weiterhin Professor bleiben soll, dann ist das schwer verständlich. Angesichts der Vorfälle und der Vorwürfe ist ein klarer Schnitt – sprich eine Trennung – erwartet worden.»

Auch ein klares Statement des Universitätsrates liege nicht vor. «Damit sind die Chancen gross, dass das Verhalten von Johannes Rüegg-Stürm in seiner Funktion als hochdotierter VR-Präsident einer Bankengruppe weiter für Kritik auf der politischen Bühne sorgen wird. Ganz besonders gilt dies auch für die Rolle von Rektorat und Universitätsrat.»

Das sei schade, denn die Universität St.Gallen stehe nicht nur in der Verantwortung gegenüber den Studierenden, sondern auch der breiten Öffentlichkeit. Und genau da sei sie auf Vertrauen und Goodwill angewiesen. Gschwend sagt:

«Mit einem derartigen Wischiwaschi-Entscheid ist die Gefahr gross, dass das Glaubwürdigkeitsproblem der Uni St.Gallen noch grösser wird.»

SP: «Ein Teilrückzug – immerhin»

Guido Etterlin, St.Galler SP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Einer, der noch immer auf Antworten in der Causa Rüegg-Stürm wartet, ist SP-Kantonsrat Guido Etterlin. Er fragte Anfang Februar in einem Vorstoss: Hat der Universitätsrat die Rolle Rüegg-Stürms in der Raiffeisen-Affäre genügend abgeklärt, als es Ende 2019 um die Verlängerung seiner Professur ging? Und hat umgekehrt der Professor das Gremium korrekt informiert? Der Vorstoss ist noch unbearbeitet.

«Ein Teilrückzug – immerhin», stellt die St.Galler SP in einer Medienmitteilung erleichtert fest. Etterlin sagt:

«Dieser Schritt ist wichtig und angemessen. Wer an der HSG studiert oder doktoriert, hat den Anspruch und das Anrecht auf vorbildlich und glaubwürdig handelnde Professorinnen und Professoren.»

Dass Rüegg-Sturm seine Pension reduziere, scheine aus einiger Distanz eine «versöhnliche Geste beider Parteien». Gleichzeitig übernehme Rüegg-Stürm damit die Verantwortung. Offen, so Etterlin, sei nach wie vor die Frage, ob der Universitätsrat mit einer rascheren und deutlicheren Reaktion den eingetretenen Reputationsschaden hätte vermeiden können. Auch darauf erhofft sich der Kantonsrat mit der Beantwortung seines Vorstosses Klarheit.

CVP: «Solche und ähnliche Fälle dürfen sich nicht wiederholen»

Patrick Dürr, Präsident der St.Galler CVP und Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Rüegg-Stürm und Universitätsleitung hätten offenbar erkannt, dass «mit einer Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses die Glaubwürdigkeit der Institution und der Lehre stark gelitten hätte», sagt Patrick Dürr, Präsident der St.Galler CVP und Kantonsrat. «Wir hoffen sehr, dass die Verantwortlichen aus diesem Fall die Lehren ziehen und sich solche oder ähnliche Fälle, die dem Ruf und der Positionierung der Universität schaden, nicht wiederholen.»

FDP: «Sein Rückzug trägt zur Entlastung bei»

Raphael Frei, Präsident der St.Galler FDP und Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Raphael Frei, Präsident der St.Galler FDP und Kantonsrat, quittiert den Entscheid zu Rüegg-Stürm knapp mit: «Die FDP begrüsst diesen Schritt seitens Johannes Rüegg-Stürm. Sein Rückzug aus der Lehrtätigkeit trägt zur Entlastung der Universität von weiterer negativer Publizität in dieser Angelegenheit bei.»