Bodensee-Sommer: Rückblick auf die besten Geschichten

Rückblick Schiffe, Taucher, Leichen, FKK: Das war unser Bodensee-Sommer Während zweier Monate stand der Bodensee in all seinen Facetten im Zentrum unserer Berichterstattung. Tauchen Sie nochmals in unsere besten Geschichten ein. Daniel Walt 05.09.2021, 05.00 Uhr

«Der Bodensee bedeutet mir alles»: Tausende, ja Zehntausende Menschen, die am und rund um den Bodensee leben, dürften die Aussage von Reto Leuch unterschreiben. Nicht für alle stellt der Bodensee jedoch die Lebensgrundlage dar, wie das beim Berufsfischer aus Landschlacht der Fall ist. In einem Porträt hat uns Leuch an den Existenzängsten, die ihn und seine Berufskollegen umtreiben, teilhaben lassen. Existenzängste, die ob der Schönheit seiner Arbeit aber immer wieder in den Hintergrund treten: