Unnötiger Stau vor der Zentrumsbarriere: Goldach hat eine neue Umfahrung und kaum einer nutzt sie Seit über fünf Wochen ist die Umfahrung Mühlegut in Goldach provisorisch für den Verkehr geöffnet. Aber noch immer bleiben Automobilisten von Rorschacherberg her kommend vor der Barriere stehen – erstaunlicherweise auch ortskundige. Rudolf Hirtl 26.08.2020, 05.55 Uhr

Obwohl die Umfahrung bereits seit dem 17. Juli offen ist, staut sich der Verkehr auf der Sulzstrasse, wenn die Zentrumsbarriere in Goldach geschlossen ist. Bild: Rudolf Hirtl

Eine alltägliche Situation in Goldach: Die Zentrumsbarriere schliesst sich um 11.32 Uhr wegen der S-Bahn in Richtung St.Gallen. Nach deren Durchfahrt, die Autokolonne an der Sulzstrasse wächst derweil kontinuierlich an, bleiben die Schranken unten, weil der IR 13 von St.Gallen in Richtung Chur durchbraust. Auch danach bleibt die Barriere zu, weil noch ein Güterzug erwartet wird. Um 11.39 Uhr, also sieben Minuten später, gehen die Schranken hoch und die mittlerweile beinahe zweihundert Meter lange Fahrzeugkolonne setzt sich in Bewegung.

Eine abstruse Situation, zumal die Umfahrung Mühlegut seit dem 17. Juli für den Verkehr freigegeben ist. Es gibt also gar keinen Grund, vor der Barriere zu warten.

Künftig gibt es an der Sulzstrasse drei Spuren für den Verkehr

Goldachs Gemeindeschreiber Richard Falk betont, dass die Umfahrung nur verfrüht befahrbar gemacht wurde wegen des aktuellen Einbahnverkehrs an der Untereggerstrasse. Mit der offiziellen Eröffnung werde es von Rorschacherberg als auch von Untereggen her separate Spuren geben. Aus Richtung Rorschacherberg würde ein Lichtsignal zudem verhindern, dass Fahrzeuge bei geschlossener Barriere in den Kreisel fahren.

Die Transitspuren Richtung Mühlegutstrasse oder Rorschacherberg würden den Verkehrsfluss auch bei geschlossener Barriere ermöglichen.

«Wechselanzeigen werden auf die geschlossene Barriere hinweisen und den Verkehr zur Umfahrung lenken», sagt Falk.

Bis zu neun Minuten Wartezeit an der Barriere

Die SBB hätten versprochen, eine Minute vor Schliessung der Barrieren ein Signal zu senden, damit die Lamellentafeln mit der nötigen Vorlaufzeit umgestellt werden könnten. «Wir hoffen natürlich, dass dies klappt, ansonsten würde die ganze Verkehrsplanung nicht funktionieren», sagt Falk und ergänzt: «Es ist ratsam, die Unterführung auch jetzt zu benutzen, denn die Barrieren sind schlimmstenfalls bis zu neun Minuten geschlossen.» Der Gemeinderat hoffe, dass mittelfristig alle Verkehrsteilnehmer die neue Situation annehmen würden. Das Worst-Case-Szenario wäre, wenn sich Autos im Kreisel stauen und die neue Verkehrsführung so verunmöglichen würden.

Gemeindepräsident gegen provisorische Hinweisschilder

Könnten denn nicht jetzt schon Hinweisschilder angebracht werden, um die «künstlichen» Staus vor der Barriere aufzulösen? «Provisorische Hinweisschilder bringen rein gar nichts, sondern schaffen zusätzlich gefährliche Situationen, indem stehende Autos aus der Kolonne ausbrechen und zu gefährlichen Überholmanövern auf die Gegenfahrbahn ausweichen könnten», sagt dazu Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli.

Verkehrsregime muss bis zum Fachplanwechsel funktionieren

Hinweisschilder machen laut Gemperli erst dann Sinn, wenn der Dorfplatzkreisel so gestaltet ist, dass er seine Wirkung entfalten kann. «Wir starten – nach dem aktuellen Zeitplan – Ende Oktober mit dem Versuchsbetrieb bzw. mit dem neuen Verkehrsregime beim Dorfplatzkreisel. Auf diesen Zeitpunkt hin werden auch die Schilder gesetzt», so der Gemeindepräsident. Wichtig bleibe, dass der Betrieb bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 funktioniere. Damit bleibe ein Monat Zeit, den Betrieb auszuwerten und allfällige Anpassungen vorzunehmen. Der ganze Zeitplan sei auf den erwähnten Fahrplanwechsel ausgerichtet.

«Wir haben immer klar kommuniziert, dass der heutige Zustand nicht dem künftigen Verkehrsregime entspricht, da die Anpassung des Kreisels das ‹Filetstück› des ganzen Systems darstellt», sagt Gemperli und betont nochmals, dass provisorische Schilder nur zusätzliche Unsicherheiten und gefährliche Situationen schaffen würden, da der Kreisel im Zentrum noch gar nicht für den künftigen Verkehrsfluss konzipiert sei.

