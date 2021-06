58-Jährige verunglückt tödlich bei einem Unfall in Rorschach

Rorschach Kollision mit Wickelmaschine für Siloballen: 58-jährige Fussgängerin wird tödlich verletzt In Rorschach kommt es am Freitagmittag zu einem tödlichen Unfall. Eine Wickelmaschine scherte auf das Trottoir aus, wobei eine Frau getroffen wurde. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt und verstarb noch am Unfallort. 18.06.2021, 16.09 Uhr

Eine 58-jährige Fussgängerin wurde bei einer Kollision mit einer Wickelmaschine tödlich verletzt. Bild: Kapo SG

(kapo/mas) Am Freitag kurz nach Mittag ist es an der Goldacherstrasse in Rorschach zu einem tödlichen Unglück gekommen. Eine 58-jährige Fussgängerin wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen.