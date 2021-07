Flop in Rorschach Bauern wollen nicht auf den Markt: Der Rorschacher Stadtrat lockte mit Gratismieten – trotzdem ist nur eine Bewerbung für einen Marktstand eingegangen Der Rorschacher Stadtrat wollte im August einen Samstagsmarkt ins Leben rufen, um mehr Besucherinnen und Besucher vom See auf den Marktplatz zu locken. Doch soweit kommt es nicht: Bloss ein Marktfahrer meldete sich für einen Stand an. Melissa Müller 08.07.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Markt wie in St.Gallen bleibt für Rorschach ein Traum.

Bild: Michel Canonica

Die Stadt Rorschach wünschte sich einen Markt, um die Innenstadt zu beleben und Besucherinnen und Besucher aus nah und fern anzulocken. Doch es bleibt bei einem Wunsch.

Ende Mai startete der Stadtrat einen Aufruf, um Produzentinnen, Marktfahrer und Bauern für den Markt zu gewinnen. Er lockte sogar mit kostenlosen Standplätzen, um gute Startbedingungen zu schaffen. «Die einzige Voraussetzung ist, dass die Marktfahrer bei Zusage jeden Samstag anwesend sind», sagte Rorschachs Stadtpräsident Robert Raths bei der Bekanntgabe des Vorhabens.

Bis Mitte Juni hätten Marktfahrerinnen und Marktfahrer die Möglichkeit gehabt, sich für den Probebetrieb ab dem 7. August anzumelden. Da keine Anmeldungen eingingen, verlängerte der Stadtrat die Anmeldefrist bis Ende Juni. Resultat: Ein einziger Bewerber, der Möbel restauriert, meldete Interesse für einen Stand an.

Somit ist das Vorhaben eines Wochenmarktes ein weiteres Mal gescheitert. Stadtrat Stefan Meier ging der Ursache auf den Grund. Er fragte bei einem potenziellen Marktbetreiber nach, warum er kein Interesse habe. «Dabei stellte sich heraus, dass die Bauern keine weiteren Kapazitäten für den Wochenmarkt haben», sagt Stefan Meier. Seit Corona sei das Bewusstsein für regionales Einkaufen gestiegen. «Die Hofläden laufen sehr gut. Sie sind für die Bauern ein idealer Absatzmarkt, der kein weiteres Personal erfordert.» Meier zeigt Verständnis dafür, dass viele Bäuerinnen und Bauern nicht auf den Markt wollen. «Das ist ein betriebswirtschaftlicher Entscheid, der mir einleuchtet.»

Stadtrat Stefan Meier Bild: PD

Der Stadtrat werde nach den Sommerferien weiter schauen, «wie wir den Marktplatz und die Innenstadt beleben könnten». Das sei aber nicht nur Sache der Politik, sondern auch der Gewerbetreibenden. «Gemeinsam müssen wir das vielfältige Angebot von Rorschach noch bekannter machen.» Die Idee war, dass die Leute noch mehr durch die Innenstadt von Rorschach flanieren und sich nicht nur beim beliebten Hafen- und Seeareal aufhalten, wo über die Sommermonate viel läuft.

Auch einige Rorschacher Ladenbetreiber hatten auf einen Marktbetrieb gehofft, der auch dem Gewerbe genützt hätte. «Ich bin enttäuscht, dass diese Plattform nicht angenommen wurde», sagt Christof Bischof von Bischibikes.

«Es wäre eine Chance gewesen.»

Christof Bischof. Bild: PD

Das findet auch Debora Angehrn, die Vizepräsidentin des Rorschacher Gewerbevereins und Geschäftsführerin des Herrenmodegeschäfts Monsieur A. «Schade, aber man kann der Stadt keinen Vorwurf machen», sagt sie. Dass die Bauern nicht auf den Markt kommen wollen, sei zu akzeptieren. «Die Leute kaufen direkt auf den Bauernhöfen ein.»

Debora Angehrn, Geschaftsführerin von Monsieur A und Vizepräsidentin Gewerbeverein Rorschach. BIld: Natascha Arsic

Der Zeitgeist sei auch für Geschäftseröffnungen nicht ideal. Dennoch hofft Debora Angehrn, dass noch weitere Geschäfte in Rorschach ansässig werden. Einen Schuhladen fände sie toll. «Wir haben schon einen guten Mix. Aber vom Essen her dürfte das Angebot etwas vielfältiger und urbaner sein. Nicht nur mit Pizza und Kebab», sagt sie. «Etwas ‹Focacceria›-mässiges wäre cool.»

Anita Troxler betreibt seit 2009 einen Marktstand in Rorschach – mit Erfolg

Nun ist es aber nicht so, dass es in Rorschach keinen Markt gäbe. Die Unteregger Bäuerin Anita Troxler geht seit 2009 jeden Samstag mit ihrem sechsköpfigen Team auf den Rorschacher Marktplatz, um frisches Gemüse, Früchte und Blumen zu verkaufen. Und zwar von April bis November, jeweils von 8 bis 12 Uhr. Auch ein indisches Ehepaar hat samstags einen Stand und bietet Take-away an.

Dass es schwierig ist, versuchsweise weitere Marktfahrer auf den Platz zu holen, wundert Troxler nicht: «Was haben sich die Stadträte vorgestellt? Dass viele nur darauf warten?»

Bäuerin Anita Troxler vom Schlossgut in Untereggen fährt seit seit 2009 in Rorschach auf den Markt. Bild: Reto Martin

Wer einen Marktstand eröffnen will, müsse sich gut überlegen: Kann und will ich das? Der Aufwand sei nicht unterschätzen, sagt Troxler. Wer zum Beispiel 100 Prozent arbeitet und nebenbei ein paar selbstgemachte Konfitüren am Markt verkaufen will, stosse schnell an seine Grenzen.

Freitags geht Anita Troxler mit ihren Frischprodukten jeweils auf den St.Galler Bauernmarkt. «Da wir die ganze Infrastruktur haben – Personal, Waagen, Kassen, ein Anhänger – lohnt es sich für uns, auch nach Rorschach zu gehen», sagt sie. «Die Rorschacherinnen und Rorschacher sind tolle Kundinnen und Kunden.»

Es braucht einen langen Schnauf

Wer einen Marktstand betreibe, brauche allerdings einen enormen Durchhaltewillen. «Wir brauchten drei, vier Jahre, bis es in Rorschach gut lief.» Mal gingen die Troxlers nur zu dritt an den Markt und wurden von Kunden überrannt. Mal warteten sie zu viert auf Kundschaft und standen den ganzen Morgen nur herum.

«Es dauert sehr lange, bis man in den Köpfen der Kundinnen und Kunden ist.»

Nicht alle haben so viel Biss wie sie. 2009 gab es in Rorschach mehrere Marktbetreiber, die aber wieder verschwanden. «Vielleicht liegt es auch am Produkt, dass es bei uns gut läuft. Gemüse braucht man immer», sagt Anita Troxler. Sie mag den Rorschacher Marktplatz. Er sei mit dem Coop und dem «Marktplätzli» ein guter Ort, manchmal spiele ein Gitarrenensemble ein Freiluftkonzert. Viele Kundinnen und Kunden würden bei ihrem Stand Gemüse kaufen und dann im «Marktplätzli» einen Kaffee trinken. «Die Stimmung in Rorschach ist entspannter und wochenendmässiger als am St.Galler Bauernmarkt, wo es geschäftiger zugeht.»