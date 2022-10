Zum Gedenken Eine starke, vielseitige und kompetente Persönlichkeit: Nachruf auf Nicole Wydler-Trolliet Die ehemalige Romanshorner Gemeinderätin und Frauenfelder Schulleiterin verstarb im Alter von 64 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Max Brunner 12.10.2022, 16.56 Uhr

Nicole Wydler (1958–2022). Bild: Nana Do Carmo

Am 9. September 2022 ist die ehemalige Gemeinderätin von Romanshorn, Nicole Wydler-Trolliet, im Alter von nur 64 Jahren gestorben. Sie kam 1958 in Münchwilen zur Welt. Nach der Primarschule besuchte sie das Untergymnasium in Frauenfeld und bestand 1977 die Maturaprüfung. An der Universität Zürich studierte sie die französische und englische Sprache. 1985 schloss sie das Studium mit dem Lizenziat phil. I ab.