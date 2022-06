Romanshorn: Arbeitgeber feiern 100-Jahr-Jubiläum

Gratulanten aus Wirtschaft und Politik

An der Jahresversammlung der Arbeitgebervereinigung der Region Romanshorn am Freitagabend im Kornhaus holte der Verband die Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum nach, die 2020 und im Jahr danach wegen Corona nicht möglich waren. Zu den Gratulanten gehörte der Romanshorner Stadtpräsident Roger Martin. Anders als Menschen werde der Arbeitgeberverband mit dem Alter zunehmend fitter, sagte er. Und weiter: Wirtschaft und Politik könnten nur gemeinsam Erfolg haben. «In Romanshorn funktioniert dieser Schulterschluss.» Regierungsrat Walter Schönholzer rief dazu auf, die gegenwärtige Krise als Chance zu sehen. «Handeln wir jetzt!» Der Regierungsrat biete gerne Hand. «Wenn wir einen Beitrag zur Entwicklung der Region leisten können, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um zu helfen.» Diesen kurzen Wegen zwischen Wirtschaft und Politik «müssen wir Sorge tragen», sagte Christian Neuweiler, der Präsident der Thurgauer Industrie- und Handelskammer (IHK). Sie seien einer der Erfolgsfaktoren im Thurgau. Zuoberst auf der aktuellen Prioritätenliste bei der IHK stehe der Bau der Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) und der Oberlandstrasse (OLS). (mso)