Abbruch des Hotel Neuhauses in Romanshorn

Wirtschaft Die Blockade ist gelöst: Hotel Neuhaus und Kuhstallbar in Romanshorn machen Autohaus mit Skylounge Platz Die Abbrucharbeiten haben begonnen. Im Neubau eröffnet vielleicht ein Museum mit rund 100 Oldtimern aus der Sammlung von Heinz Eberhart. Markus Schoch 28.09.2022, 04.10 Uhr

Die Scheune, in der zuletzt die Kuhstallbar ihre Lokalität hatte, wird derzeit abgebrochen. Bild: Regula Köhler Schoch

Die Tage des Hotels Neuhaus und der dazugehörigen Kuhstallbar sind gezählt. In den letzten Tagen hat eine auf Abbruch spezialisierte Firma damit begonnen, die Gebäude abzureissen. Die Auto Eberhart AG mit Sitz in Amriswil will auf der Parzelle an der Grenze zu Salmsach ein neues Autohaus bauen.

Das Projekt war wegen einer Einsprache fast ein halbes Jahr blockiert. Ende Mai hat die Stadt schliesslich die Baubewilligung erteilt. Im Dezember soll es mit den Arbeiten am Neubau losgehen, sagt Geschäftsführer Dean Eberhart. Die von ihm geleitete Firma importiert und verkauft vor allem Werksfahrzeuge deutscher Hersteller wie BMW, VW, Audi oder Porsche.

Ein zweites Automuseum in Romanshorn?

Die Ziegel der Kuhstallbar liegen bereits am Boden. Bild: Regula Köhler Schoch

Neben Ausstellungsflächen für Autos wird es vielleicht auch ein öffentlich zugängliches Museum geben. Es wäre das zweite dieser Art in Romanshorn nebst der Autobau Erlebniswelt, die 500 Meter entfernt liegt. «Mein Vater hat in den letzten 40 Jahren unzählige Oldtimer gesammelt, vor allem BMW, die er gerne zeigen würde», sagt Dean Eberhart. Sein Vater ist Heinz Eberhart, der sich mit der Auto Eberhart AG und der Eberhart Classic AG einen Namen in der Szene gemacht hat und seine Leidenschaft für automobile Schmuckstücke weiter pflegt.

Das letzte Wort zum Museum ist allerdings noch nicht gesprochen. Es seien noch diverse offene Fragen zu klären, sagt Dean Eberhart. So steht unter anderem eine Erweiterung mit zusätzlichen Stockwerken zur Diskussion, um mehr Platz zu bekommen. Am aktuellen Standort in Amriswil stehe die Mehrheit der Autos draussen. Ihr Ziel sei es, viele unter Dach in einem Showroom zeigen zu können – so wie am ehemaligen Standort in Aadorf, sagt Eberhart.

Skylounge für Kundinnen und Kunden

So oder so soll es auf dem Dach des Autohauses in Romanshorn eine Skylounge mit Blick auf den See geben. Allerdings würde der Eventraum im Unterschied zum Museum nicht öffentlich zugänglich sein, sondern Kundinnen und Kunden vorbehalten bleiben.

Luftschloss Geplant war der Bau eines neuen Hotels Fast 40 Jahre führte Margrit Grädel das Hotel-Restaurant Neuhaus in Romanshorn, das sie lange Zeit mit einem Neubau in die Zukunft führen wollte. 2013 erhielt sie von der Stadt die Baubewilligung. Doch das Projekt kam nie zum Fliegen. Grädel fand keinen Investor und verkaufte die Liegenschaft schliesslich 2020 der RIC Immobilien AG aus Steinach, die das Grundstück Mitte des letzten Jahres an die Auto Eberhart AG weiterveräusserte. Die angeschlossene Kuhstallbar schloss vor einem Jahr, Hotel und Restaurant gingen schon vorher zu. (mso)