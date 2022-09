Wahlkampf Eine Einheimische tritt an: Marina Bruggmann will Gemeindepräsidentin von Salmsach werden Die Querelen der letzten Jahre schrecken die ehemalige Salmsacher Gemeinderätin nicht ab, im Gegenteil: Die 46-jährige Marina Bruggmann aus Salmsach, auch Kantonsrätin und Präsidentin der SP Thurgau, sagt: «Ich möchte gerne in meiner Heimat wirken» und «Schwierigkeiten gibt es überall.» Annina Flaig Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.20 Uhr

Die Salmsacherin Marina Bruggmann will in ihrem Heimatdorf Gemeindepräsidentin werden. Bild: Tobias Garcia

Die 1500-Seelengemeinde steht vor einem Neuanfang. Salmsach hat zwei Jahre voller Querelen rund um den umstrittenen Gemeindepräsidenten Martin Haas hinter sich. Er selbst war es, der den Spannungen schliesslich ein Ende setzte und per Ende Juli zurücktrat. Jetzt geht es darum, eine geeignete Person zu finden, welche wieder Ruhe ins Dorf bringen kann.

Sie sass bis vor kurzem im Gemeinderat

In der Seegemeinde fragt man sich seit längerem, ob die hier beheimatete Kantonsrätin und Präsidentin der SP Thurgau, Marina Bruggmann, Ambitionen hegt. Wie jetzt bekannt wird, tritt diese tatsächlich an. Die 46-Jährige macht keinen Hehl aus ihrer Kandidatur: «Ja, ich stelle mich zur Wahl», antworte sie, wenn sie angesprochen wird und betont:

«Ich habe immer gesagt, dass mir eine offene und ehrliche Kommunikation wichtig ist.»

Bruggmann sass von 2013 bis 2020 als Vize-Gemeindepräsidentin im Gemeinderat Salmsach. Als es vor zwei Jahren zum Zwist zwischen dem gesamten damaligen Gemeinderat und Martin Haas kam, ist Bruggmann zusammen mit Hampi Niederer und Roland Allenspach zurückgetreten. Bei den Worten zu ihrem Abschied konnte Bruggmann die Tränen nicht zurückhalten. Rückblickend sagt sie:

«Es war keine einfache Zeit für uns alle. Sie hat mich viel Zeit und Energie gekostet.»

Doch heute gehe es ihr wieder sehr gut. Auf die Frage, warum sie ausgerechnet im krisenerprobten Salmsach Gemeindepräsidentin werden will, sagt sie: «Schwierigkeiten gibt es überall.» Bruggmann ist der Meinung, dass Krisen immer auch Chancen bieten. Jetzt sei der Zeitpunkt, nach vorne zu schauen. «Jetzt gilt es, das Miteinander wieder zu pflegen.»

Dass die Salmsacherinnen und Salmsacher dies können, hätten sie 2019 bewiesen, als man mit der Unterstützung des ganzen Dorfes das Coop-Gemeindeduell gewonnen habe.

Für Bruggmann gibt es nur Salmsach

Die 46-Jährige politisiert auf kantonaler Ebene. Doch ihr Herz schlägt für ihre Heimat. Hier will sie wirken.

«Eine Kandidatur in einer anderen Gemeinde kommt für mich nicht in Frage.»

Als aktives Mitglied des Grossen Rates verfüge sie über die nötigen politischen Kontakte und Verhandlungskompetenz, auch mit der kantonalen Regierung. Zudem habe sie soeben den CAS Politik an der HSG abgeschlossen und sei gut gerüstet. In Angriff nehmen will sie als Gemeindepräsidentin die Energiepolitik, familienergänzende Massnahmen und das Stärken der heimischen Vereine. «Sie leisten einen unbezahlbaren Beitrag für das Miteinander.»

Sie will Gemeindepräsidium und Schulpräsidium trennen

In Salmsach ist es nach einem knappen Abstimmungsresultat weiterhin möglich, das der Gemeindepräsident gleichzeitig auch Schulpräsident ist (siehe Zweittext). Bruggmann steht einer Kumulation dieser Ämter allerdings kritisch gegenüber. Sie sagt:

«Dass dies zu Konflikten führen kann, hat die Vergangenheit deutlich gezeigt.»

Sie kandidiert deshalb ausschliesslich für das Amt der Gemeindepräsidentin. Ihre 50-Prozent-Anstellung als Geschäftsführerin beim Hospizdienst Thurgau werde sie im Februar auf 30 Prozent reduzieren. Auch das Co-Präsidium der SP Romanshorn möchte sie im Frühling abgeben.

Zur Person Marina Bruggmann ist 46 Jahre alt und in Oberaach aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Mann Philip Bruggmann und den Kindern Nico (18) und Sira (15) wohnt sie seit 17 Jahren in Salmsach. Die gelernte Pflegefachfrau HF arbeitet als Geschäftsführerin beim Hospizdienst Thurgau. Bruggmann ist Mitglied der SP und auf politischer Ebene aktiv. Seit 2017 sitzt sie im Grossen Rat, wo sie auch Mitglied des Büros ist. Seit Frühling 2022 ist sie Präsidentin der SP Thurgau. Im Co-Präsidium führt sie ausserdem die SP Romanshorn. (afl)

