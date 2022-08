Kunz kann in Romanshorn wegen Sturm nicht auftreten

Unwetter Sturm macht Organisatoren des Romanshorner Sommernachtsfestivals beim 25-Jahr-Jubiläum einen Strich durch die Rechnung Wegen starken Windes konnte Kunz mit seiner Band am Freitagabend nicht auftreten. Es wäre zu gefährlich gewesen, sagt OK-Präsident Cello Fisch. Markus Schoch 07.08.2022, 15.53 Uhr

Kunz konnte am Romanshorner Sommernachtsfestival nicht auftreten. Bild: Tom Ulrich/ Fotomtina

Die Geschichte wiederholt sich für die Organisatoren des Romanshorner Sommernachtsfestivals. Vor sechs Jahren mussten sie wegen eines Sturmes das Konzert von Candy Dulfer und Bluesonix absagen. Am letzten Freitagabend zum 25-Jahr-Jubiläum wirbelte ihnen starker Wind wieder das Programm durcheinander. Sam Himself konnte sein Konzert noch geben, für Kunz wurde es dann aber zu gefährlich, sodass die Veranstalter im Austausch mit dem Management der Band kurzfristig entscheiden mussten, den Auftritt zu streichen, sagt OK-Präsident Cello Fisch. Nicht alle Besucherinnen und Besucher hätten den Entscheid verstanden. Fisch sagt:

Cello Fisch.

«Das ist höhere Gewalt, die Sicherheit geht vor.»

Aufgrund der Erfahrung 2016 hätten sie genau gewusst, was in einem solchen Fall zu tun sei. «Wir haben alle Zelte geschlossen.» Zum Glück sei nichts passiert. Es hätte gemäss Fisch auch anders kommen können. «Bei einem grossen Baum ausserhalb des Festgeländes ist ein grosser Ast abgebrochen.»

Joris will unbedingt spielen

Der deutsche Liedermacher Joris liess es sich dann aber nicht nehmen, nach einer längeren Pause bei etwas besserem Wetter wie geplant auf die Bühne zu gehen. «Er wollte unbedingt spielen», sagt Fisch. Die Stimmung sei trotz oder vielleicht gerade wegen der widrigen Umstände unglaublich gut gewesen. Fisch sagt:

«Ich habe mich unters Publikum gemischt und hatte Hühnerhaut.»

Kunz habe dann sogar noch ein Lied mit Joris gesungen. Es sei eine Geste der Wertschätzung seinen Fans gegenüber gewesen, sagt Fisch.

Am Donnerstag zum Auftakt des Sommernachtsfestivals mit den Konzerten von Victory Kid und The Noise Brothers war zwar viel Publikum auf dem Festgelände, und auch am Samstag wollten Tausende die Flugshow der Patrouille Suisse sowie des Super Puma Display Teams und das grosse Feuerwerk am Abend sehen – Zahlen kann Fisch noch nicht nennen. Die beiden guten Tage könnten den verregneten Freitag mit der Absage von Kunz aber nicht retten. Er gehe davon aus, dass die Rechnung für sie dieses Jahr nicht aufgehe. Genaueres wisse er aber erst in ein paar Tagen, sagt Fisch.