Die Romanshornerin Sonja Zabari am Töfflitreffen in Romanshorn

Töfflitreffen «Ich rieche die Benzinwolke gern»: Warum die 50-jährige Sonja Zabari immer noch gerne mit ihrem Puch durch die Gegend fährt Die Romanshornerin Sonja Zabari war am Sonntag eine von 350 Teilnehmenden am Töfflitreffen im Oberthurgau. Sie erzählt welche Abenteuer sie vor über 30 Jahren mit ihrem Töffli erlebt hat. Max Eichenberger 14.08.2022, 17.10 Uhr

Töffli-Fan Sonja Zabari aus Romanshorn auf ihrem Puch Velux, dahinter ihre Kollegen Kurt Koch, Beni Koller und Martin Graf. Bild: Max Eichenberger

Ein dröhnender Pulk, der sich am Sonntagmittag vor dem Autobau in Romanshorn in Bewegung setzt. Mittendrin ist die Romanshornerin Sonja Zabari. Hinter einem John Deere Gator, der den Corso der knatternden Zweitakter-Harleys in benzingeschwängerter Luft anführt, gibt sie Gas. «Da kommen Erinnerungen an die guten alten Zeiten hoch», schwärmt die mittlerweile 50-Jährige.