In Egnach lassen sich Glühwürmchen beobachten

Tierwelt Wunderbares Schauspiel der Natur vor der Haustür: Glühwürmchen leuchten in Egnach um die Wette Derzeit lassen sich unweit des Bahnhofes in der Dunkelheit Leuchtkäfer beobachten. Wer sie sehen will, muss sich aber beeilen und lange wach bleiben. Markus Schoch Jetzt kommentieren 06.07.2022, 11.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weibchen des Grossen Glühwürmchens. Bild: Glühwürmchen Projekt/Christian Schwager

Wo und wann lassen sich Glühwürmchen sehen? Im Juni und Juli ist normalerweise Paarungszeit der Glühwürmchen. Sie dauert ein paar wenige Wochen.

Das Schauspiel beobachten lässt sich derzeit in Egnach. Zu sehen sind die Leuchtkäfer unweit des Bahnhofes Egnach, und zwar zwischen den Bahnübergängen am Seeradweg nach der Tobi Seeobst AG Richtung Arbon. Auf beiden Seiten der Gleise hat es Glühwürmchen.

Es gibt Arten, die als Leuchtpunkte durch die Nacht fliegen. In Egnach bietet sich dem Beobachter dieses Spektakel nicht. Hier leben Vertreter des Grossen Glühwürmchens. Die Männchen haben zwar Flügel, leuchten aber nicht. Zur Biolumineszenz fähig sind nur die Weibchen, die aber bloss am Boden sitzen und auf einen geeigneten Partner warten.

Die Käfer beginnen in der späten Dämmerung zu leuchten und hören nach Mitternacht damit auf. Wer sie entdecken will, muss sich etwas Zeit nehmen und genau hinschauen. Denn gross sind sie nicht.

Weitere Standorte von Glühwürmchen finden sich auf der Website des Schweizerischen Informationszentrums für die Faune und auf der Plattform Stadtwildtiere.

Markus Boschung ist ernüchtert. Vor einem Jahr war er mit einem öffentlichen Aufruf an die Bevölkerung zwischen Sitter und Goldach gelangt. Der Mörschwiler wollte wissen, wo es in Berg, Häggenschwil, Mörschwil, Steinach, St.Gallen, Tübach und Wittenbach noch Glühwürmchen gibt. «Es ist ganz mager, ich hatte praktisch keine Rückmeldungen», sagt Boschung.

Und wenn er sich vor Ort begab, um die Leuchtkäfer an den betreffenden Standorten mit eigenen Augen zu sehen, fand er sie meist nicht. «Wenn ich irgendwo einmal fünf Tiere zu Gesicht bekam, war es das höchste der Gefühle.»

Tatsächlich machen sich die Glühwürmchen rar – auch im Thurgau. Auf der Plattform «Stadtwildtiere» sind ganz wenige Beobachtungen vermerkt: In Märstetten, zwischen Altnau und Landschlacht und relativ viele am See zwischen Egnach und Salmsach.

Dort machte sich Marco Bertschinger letzte Woche mit einer Gruppe interessierter Personen auf die Spur der selten gewordenen Tierchen. Die nächtliche Exkursion ausgeschrieben hatte das Naturmuseum des Kantons Thurgau.

Das viele Licht in der Nacht ist ein Problem

Glühwürmchen, das im Gras sitzt. Bild: Glühwürmchen Projekt/Christian Schwager

Vom Bahnhof Egnach geht es kurz nach 22 Uhr auf dem Seeradweg ostwärts raus aus dem Siedlungsgebiet. Schon nach wenigen Metern macht sich Aufregung breit. Einer der 25 Teilnehmenden hat einen leuchtenden Punkt in der Wiese entdeckt. Alle wollen ihn sehen und machen mit dem Handy Fotos.

Die meisten haben schon einmal Glühwürmchen beobachtet, auf dem Waldfriedhof in Schaffhausen beispielsweise, in der Toskana oder in den belgischen Ardennen. Vor der eigenen Haustür ist aber nur den wenigsten einmal ein Leuchtkäfer begegnet.

Eines der grundlegenden Probleme sei, dass die Nacht heute an vielen Orten zum Tag geworden sei, sagt Umweltingenieur Bertschinger. Künstliches Licht erhelle Strassen, Plätze, Gärten und Parkanlagen.

«Für Glühwürmchen ist Dunkelheit in der Paarungszeit aber essenziell.»

Weibchen stören sich zwar überhaupt nicht am Schein von Lampen – im Gegenteil. Doch sie warten dort in der kurzen Blüte ihres Lebens vergeblich auf ein Männchen und sterben nach zwei oder drei Wochen unbefruchtet. Denn mögliche Partner scheuen das Licht. Ebenso wie die Larven, die sogar bei Vollmond verhältnismässig inaktiv sind.

In Egnach lassen sich die Grossen Glühwürmchen beobachten

In den dunklen Ecken von Egnach am See sind die Bedingungen offenbar einigermassen gut für die Grossen Glühwürmchen, die hier leben und aktuell auf Paarungssuche sind. Auf dem gut einstündigen Spaziergang kommt die Gruppe an vielleicht 20 flugunfähigen Weibchen vorbei, die am Wegrand sitzen und leuchten in der Hoffnung, ein Männchen finde sie. Bertschinger ist zufrieden.

«Es gibt schon noch mehr von den Leuchtkäfern, als man denkt.»

Davon geht auch Stefan Ineichen aus, der Präsident des Vereines Glühwürmchen Projekt mit Sitz in Zürich aus. «Vermutlich lassen sich noch in den meisten Thurgauer Gemeinden irgendwo Glühwürmchen finden», sagt er. Aber nicht überall: Wohl fühlen würden sie sich nur in gut strukturierten und giftfreien Landschaftsräumen.

Glühwürmchen in der Nacht. Bild: Fernando Gregory/fotolia

Wer die Tiere des Jahres 2019 entdecken will, muss sich allerdings etwas Zeit nehmen und genau hinschauen. Auch auf dem Boden. Denn nur zwei der vier in der Schweiz verbreiteten Arten fliegen im Juni und Juli für kurze Zeit wie Funken oder blinkende Leuchtpunkte durch die Nacht, die dann zur Märchenwelt wird.

Schneckenjäger Die Freunde eines jeden Gemüsegärtners Glühwürmchen verbringen zwei oder drei Jahre ihres Lebens als Larve, die sich am Schluss verpuppt. Nach ein paar Tagen schlüpft dann ein geschlechtsreifes, voll entwickeltes Weibchen oder Männchen. Diese haben je nach Art zwischen zwei und vier Wochen für die Paarung, bevor sie sterben. Bei den Grossen Glühwürmchen leuchten nur die Weibchen, die aber im Gegensatz zu den Männchen nicht fliegen können. Bei den Kleinen Glühwürmchen sind beide Geschlechter zur Biolumineszenz fähig. Die Larven von drei der vier Glühwürmchenarten in der Schweiz ernähren sich von Schnecken, die sie mit einem Giftbiss überwältigen. Sie sind der Traum eines jeden Gemüsegärtners, der auf Kriegsfuss mit den gefrässigen Weichtieren steht. Doch Glühwürmchen einsammeln und bei sich als Schneckenjäger aussetzen, ist keine gute Idee, sagen die Experten. Es gelinge mit aller Wahrscheinlichkeit nicht, bei sich eine stabile Population aufzubauen. Gleichzeitig schwäche man so die Lebensgemeinschaft, der die Tiere angehörten. (mso)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen