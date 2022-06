Förster Renato Stracka führt durch den Romanshorner Wald

Im Anschluss an die öffentliche Waldbegehung führte die Grüne Partei Romanshorn ihre Jahresversammlung im Forsthof durch. Nach intensiver Diskussion zur bevorstehenden Stadtratsersatzwahl empfehlen die Grünen Celina Hug zur Wahl: Sie sei Vertreterin der jungen Generation und gehöre mit der GLP einer Partei an, die sich für grüne Anliegen einsetzt. Nach Ansicht der Grünen vermochte sie mit ihrer Art und ihren Positionen am meisten zu überzeugen. Es sei wichtig, dass der Stadtrat breit aufgestellt sei, um zukunftsweisende Projekte umsetzen zu können. (mb)