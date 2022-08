Am Wochenende fand im Romanshorner Wald das Klapperlapapp statt.

Romanshorn Märchenstunden im Wald Auf mehreren Bühnen im Romashorner Wald begeisterte das Märchen- und Geschichtenfestival Klapperlapapp nicht nur Kinder. Max Eichenberger 14.08.2022, 17.00 Uhr

Clown Linaz plustert sich vor der Kinderschar auf. Bild: Max Eichenberger

Über Wurzelstrünke, Kleingehölz und dünnes Astwerk, das unter den Sohlen knackt, stapfen die Kinder in Begleitung der Eltern und Grosseltern erwartungsfroh ins Dickicht. Die Naturbühnen sind etwas abseits der Waldwege eingerichtet worden, versteckt zwischen grossen Bäumen. Der kurze Weg dorthin ist fast so abenteuerlich wie die Geschichten und Märchen. Die Kulisse ist stimmig: Am Samstag und am Sonntag machte der nationale Erzählzirkus Klapperlapapp Station in der idyllischen Umgebung der «Waldschenke». Gebannt lauschten die Dreikäsehochs den fantastischen Geschichten und den Flunkereien des Kasperli oder kreischen zu Linaz’ Clowntheater.