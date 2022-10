Zwei Nachbarn aus Romanshorn haben den gleichen Namen

Romanshorn «Ein totes Schaf hat uns zusammengebracht»: Wie sich zwei Namensvetter aus Romanshorn nach 30 Jahren der Verwirrung erstmals begegnen Bei der Post sorgen sie für Verwirrung: In Romanshorn gibt es zwei Männer mit dem Namen Christoph Huser. Eigentlich sind sie sogar Nachbarn. Ihre Häuser trennt lediglich eine grosse Wiese, auf der gelegentlich Schafe weiden. Trotzdem hätten sie sich bis heute nicht getroffen, wenn da nicht ein Notfall gewesen wäre. Annina Flaig Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.10 Uhr

Zwei Nachbarn mit dem gleichen Namen stehen in der Balkontüre von Christoph Huser (links), von wo aus man im Hintergrund das Haus von Christof Huser (rechts) sieht. Bild: Arthur Gamsa

Christoph Huser ist in Aufruhr. Auf der Wiese neben seinem Haus, wo sonst friedlich Schafe weiden, liegt plötzlich eines reglos im Gras. Doch er kennt den Halter nicht. Da alarmiert er den Tierschutz und auf dessen Rat hin die Ordnungshüter. Er erzählt:

Der 43-jährige Christoph Huser wohnt an der Romanshorner Hinterlohstrasse. Bild: Arthur Gamsa

«Leider hatte bei der Polizei niemand Kapazität, sich um das Tier zu kümmern.»

In seiner Not fragt er in der Romanshorner Facebook-Gruppe, ob jemand den Halter kenne.

Für das Tier kommt an diesem Sommertag vor zwei Monaten jede Hilfe zu spät. Doch die traurige Geschichte führt zu einer amüsanten Begebenheit: Auf der Redaktion dieser Zeitung, wo man ausfindig machen will, auf welcher Wiese sich das tote Tier befindet, wundert man sich, dass links und rechts der Weide offenbar zwei Männer mit dem gleichen Namen wohnen: Christoph Huser an der Hinterlohstrasse und Christof Huser an der Reckholdernstrasse.

Zwei Namensvetter mit dem gleichen Haarschnitt

Die beiden wissen seit 30 Jahren voneinander. Doch sie sind sich vor diesem von der «Thurgauer Zeitung» initiierten Treffen nie begegnet. «Nun hat uns ein totes Schaf zusammengebracht», lächelt Christoph Huser beim ersten Händedruck etwas verlegen. Der andere schaut ihn überrascht an und sagt:

Der 55-jährige Christof Huser wohnt an der Romanshorner Reckholdernstrasse. Bild: Arthur Gamsa

«Wir haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch die gleiche Frisur.»

Obwohl sie sich bis dato nie kennen gelernt haben, wissen die beiden Kahlrasierten einiges voneinander: So zum Beispiel, dass bis vor ein paar Jahren beide noch in Amriswil gelebt hatten. Der 43-jährige Christoph Huser, der im Gegensatz zu seinem Namensvetter einen Dreitagebart trägt, ist dort im Restaurant Gambrinus aufgewachsen. Vor 30 Jahren schickten ihm Schulfreunde regelmässig Postkarten aus den Ferien. Sie landeten jedoch immer wieder im Briefkasten des heute 55-jährigen Christof Huser, der keinen Bart, dafür eine Brille trägt und stahlblaue Augen hat. Er sammelte sie. «Wenn ich jeweils wieder ein paar beisammen hatte, legte ich sie in ein Couvert und schickte sie weiter.» «Das war echt freundlich von dir», sagt der Bärtige heute dankbar.

Ein paar Jahre herrschte Funkstille

Die Verwechslung hörte von einem Tag auf den andern auf: Der blauäugige Christof Huser und seine Frau kauften ein Haus und zogen an die Reckholdernstrasse in Romanshorn. Vor acht Jahren passierte jedoch etwas Sonderbares: Eines Tages klingelte es an der Haustüre. Da stand ein Handwerker, den er nicht bestellt hatte, und wollte seinen Kochherd, der nicht kaputt war, reparieren. Als ein paar Tage später noch einmal einer da stand, der ein anderes Gerät flicken wollte, dämmerte es ihm. Er sagte zu sich selbst:

«Moment, ich glaube, mein anderes Ich ist mir gefolgt und lebt nun wieder in derselben Stadt.»

Das Haus von Christof Huser und seiner Frau befindet sich an der Romanshorner Reckholdernstrasse. Bild: Arthur Gamsa

Und tatsächlich: Der bärtige Christoph Huser kaufte damals zusammen mit seiner Frau ebenfalls ein Einfamilienhaus in Romanshorn. Und wie es der Zufall will, befinden sich die beiden Häuser eigentlich direkt nebeneinander. Sie sind lediglich durch besagte Schafweide getrennt.

Das Haus von Christoph Huser und seiner Familie befindet sich an der Romanshorner Hinterlohstrasse. Bild: Arthur Gamsa

Um das Chaos perfekt zu machen, sei noch erwähnt, dass der blauäugige Christof Huser eigentlich ebenfalls auf den Namen Christoph mit «ph» getauft ist, weshalb auf offiziellen Dokumenten wirklich der genau gleiche Name steht. So fischt er seit Jahren nicht nur die Leistungsabrechnung der Geburt des zweiten Kindes, sondern auch Pensionskassenauszüge und Hochzeitseinladungen, die für seinen Namensvetter bestimmt sind, aus seinem Briefkasten. Merkwürdigerweise passiert das umgekehrt nicht. «Vielleicht weil er schon länger hier wohnt, und weil sein Haus einfacher erreichbar ist als unseres», vermutet der Bärtige, der seine Adresse auf Wunsch seines Namensvetters hin im Telefonbuch eintragen liess.

Politisch ticken sie unterschiedlich

Im Gespräch am Küchentisch des Bärtigen, von wo aus man direkt auf das Haus des Blauäugigen sieht, realisieren die beiden, dass sie weitere Gemeinsamkeiten haben. So sind beide selbstständig tätig; ersterer hat eine Werbeagentur, letzterer führt auf Auftrag Arbeiten im Haushalt und Garten aus.

Wenn Christoph Huser aus dem Küchenfenster schaut, sieht er das Haus seines Namensvetters Christof Huser. Bild: Arthur Gamsa

Politisch haben die beiden das Heu jedoch nicht auf der gleichen Bühne, was in der Vergangenheit zu amüsanten Episoden führte. So zum Beispiel, als der Werbefachmann einen Leserbrief zu Gunsten des Hotels am Hafen schrieb. Damals klingelte bei seinem Nachbarn das Telefon mehrere Male. Er erzählt:

«Freunde und Bekannte fragten, ob ich Bestechungsgeld erhalten hätte und wollten wissen, woher mein plötzlicher Sinneswandel komme.»

Umgekehrt ärgerte sich Christof Huser in einem Leserbrief über die Flugshow von Patrouille Suisse am Sommernachtsfest zu Zeiten des Krieges in Europa. Daraufhin sah sich Christoph Huser, der mit den Verantwortlichen des Sommernachtsfestes im Vorstand des Gewerbevereins sitzt, veranlasst, auf Facebook klarzustellen, dass dies nicht seine Meinung sei.

Doch wie kommt es, dass zwei Menschen, die mit dem gleichen Namen nebeneinander wohnen, in all den Jahren nie aufeinander zugegangen sind?

Die beiden Namensvetter aus Romanshorn treffen sich in der Wohnung des einen und blicken von da aus auf das Haus des anderen. Bild: Arthur Gamsa

«Die Wiese ist halt irgendwie gross», sucht Christoph Huser, im Scherz schulterzuckend nach einem Argument. Seine Frau und er hätten sich mehrmals vorgenommen, den Husers von nebenan eine Flasche Wein vorbeizubringen. «Für die ganzen Umstände, die sie wegen mir all die Jahre gehabt haben.» Umgekehrt sprach Christof Huser mit seiner Frau darüber, die Familie des Namensvetters zum Grillieren einzuladen. Vielleicht kommt es irgendwann dazu. Der erste Gang über die Wiese ist zumindest getan.

Und übrigens: Christoph Huser konnte an jenem Sommertag den Halter des toten Tieres mit Hilfe der Polizei dann doch noch ausfindig machen. Es wäre aber auch einfacher gegangen: Sein Namensvetter und Nachbar kennt ihn nämlich.

