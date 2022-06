Pfarrerin Meret Engel hört in Romanshorn auf

Religion «Für Menschen in prekären Situationen da sein»: Die Romanshorner Pfarrerin Meret Engel arbeitet künftig als Seelsorgerin in der Psychiatrie Erfahrungen in Hamburg haben die Theologin seinerzeit dazu bewogen, in einem Pfarramt zu arbeiten. Nach 14 Jahren in der Hafenstadt nimmt sie im Juli eine neue berufliche Herausforderung an. Markus Bösch 28.06.2022, 04.10 Uhr

Meret Engel beim Abschiedsgottesdienst in der evangelischen Kirche von Romanshorn. Bild: PD

Nach der Diplommittelschule und Tätigkeiten in einem Kinderhort und in einem Altersheim hat sie die Matura nachgeholt und Theologie studiert: «Ich habe mich schon immer für Philosophie, Psychologie und die grossen Fragen nach dem Leben und nach Gott interessiert», sagt Meret Engel. Vom Seemannspastor im gleichnamigen Club «Duckdalben» in Hamburg habe sie gelernt, dass der Glaube geerdet sein müsse.

«Die Nachfolge in Christus heisst, für Menschen in prekären Situationen da zu sein. Das hat mich beeindruckt und dazu geführt, in ein Pfarramt zu gehen.» Nach einer Stellvertretung wurde sie 2008 als Pfarrerin für die Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach gewählt.

Die Streitereien waren eine schwierige Zeit

Neben der pfarramtlichen Tätigkeiten hat Engel begonnen, in der Familienarbeit Ausflüge zu organisieren. Von der Gemeinde kam der Input, Kunst einzubeziehen. Und daraus entstanden Kunstgottesdienste. Engel sagt:

«Ich habe diese Gemeinde als offen und interessiert wahrgenommen, und diese Freiheit habe ich stets geschätzt.»

In den vergangenen 14 Jahren habe sie einen Schwerpunkt auf die Seelsorge gelegt, habe den Besuchskreis und die Wegbegleitung geleitet und in der Kerngruppe des Palliative-Forums mitgewirkt. «In Erinnerung bleiben werden die vielfältigen Begegnungen, in denen ich auch beschenkt worden bin.» Zu den schwierigen Erfahrungen würden die verschiedenen Rücktritte in der Behörde und von Pfarrkolleginnen im Zusammenhang mit Streitigkeiten gehören. «Das waren auch herausfordernde Zeiten.»

Die Bibel neu entdecken

Sie sei überzeugt davon, dass die Auseinandersetzung mit dem, was einem wirklich trage und erfülle, auch heute noch relevant sei, sagt Engel. Im persönlichen Leben und im Zusammenhang mit Herausforderungen wie der Klimakrise.

«Hier hat die Bibel einen Fundus an Lebenserfahrungen und sie zeigt auf, dass alles Leben letztlich durch Gottes Geist verbunden ist.»

Der Mensch sei darum dazu aufgerufen, sich um die Schöpfung zu sorgen und nicht sie zu zerstören. Es gelte, die Tiefgründigkeit der Bibel zur Sprache kommen zu lassen.

«Der hiesigen Gemeinde wünsche ich, dass die grosse Freiwilligenarbeit gepflegt wird und dass sie ihre Offenheit beibehalten kann», sagt Engel. Ab dem 1. Juli arbeitet sie als Seelsorgerin in der Psychiatrie St.Gallen Nord.

Abschiedsgottesdienst Den Problemen stellen Die Predigt im Abschiedsgottesdienst widmete Meret Engel der Schönheit der Psalmen. «Unter dem Schatten deiner Flügel nehme ich Zuflucht.» Eindrücklich berichtete sie unter anderem über ihre eigene Ohnmacht während eines schwierigen Gesprächs und wie wichtig und entlastend es sein kann, wenn man sich auch in einer aussichtslosen Situation den Problemen stellt, statt mit schönen Dingen abzulenken. Rückblicke und Danksagungen über ihr Wirken in den vergangenen 14 Jahren erfolgten durch die Kirchenvorsteherin Brigitte Senn, aber auch digital in einem bunt gemischten Videozusammenschnitt, wo sich Jung und Alt zu Wort meldeten, um Meret Engel zu danken und ihr die besten Wünsche auf ihren weiteren Lebensweg mitzugeben. Im anschliessenden Apéro bei prächtigem Sommerwetter nutzten viele die Gelegenheit zu einem persönlichen Dankeschön und Gespräch mit der scheidenden Pfarrerin. (red)