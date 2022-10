Politik Zweikampf um Gemeindepräsidium in Salmsach Die ehemalige Gemeinderätin und SP-Kantonalparteipräsidentin Marina Bruggmann und der amtierende Gemeinderat Patrick Forrer (FDP) wollen die Nachfolge von Martin Haas antreten. Forrer bewirbt sich auch um das Präsidium der Schulkommission. Die Wahl streitig macht ihm dort Jörg Eller. Markus Schoch 04.10.2022, 11.59 Uhr

Patrick Forrer kandidiert als Gemeindepräsident von Salmsach Bild: Ralph Ribi

Marina Bruggmann hat bereits Mitte September ihre Kandidatur fürs Gemeindepräsidium öffentlich gemacht. Für sie wäre es die Rückkehr in die Gemeindepolitik. Die 46-Jährige sass sieben Jahre im Gemeinderat und war 2020 zusammen mit zwei anderen Behördenmitgliedern zurückgetreten, nachdem sie sich mit Gemeindepräsident Martin Haas überworfen hatten. Bruggmann ist nicht die einzige Bewerberin. Auch Gemeinderat Patrick Forrer (45) tritt an, wie die Gemeinde am Dienstag auf der Website mitteilt. Der FDP-Vertreter gehört seit Februar dieses Jahres dem Gemeinderat an, wo er die Flurkommission präsidiert. Forrer arbeitet derzeit als Schulleiter an der Schule für Gestaltung in St. Gallen.

Marina Bruggmann. Bild: Mario Testa

Forrer will im Gegensatz zu Bruggmann auch Präsident der Schulkommission werden und damit beide Körperschaften führen, so wie es zuletzt Gemeindepräsident Haas getan hat. Schulpolitik ist für Forrer nichts Neues: Er war bereits von 2013 bis 2017 Mitglied der Vorsteherschaft der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach. Die Wahl als Präsident der Schulkommission in Salmsach streitig macht ihm Jörg Eller, der dieser bereits als ordentliches Mitglied angehört. Eller arbeitet als Application Engineer.

Für den vierköpfigen Gemeinderat kandidieren drei Personen: Patrizio De Rosa (bisher), Walter Schumacher (bisher) und Stefan Tinz (neu), der in früheren Jahren Mitglied der Schulkommission war. Für die Schulkommission bewerben sich Irene Haltmeier (bisher) und Nico Brüllhardt (neu). Die Schulkommission besteht aus dem Präsidenten und maximal vier weiteren Mitgliedern.

Die Gesamterneuerungswahlen in Salmsach finden am 27. November statt.