Patrik Forrer will Salmsacher Gemeindepräsident werden

Politik Zuerst wollte er nicht, jetzt will er doch: Warum Patrik Forrer Gemeinde- und Schulpräsident von Salmsach werden möchte Der Gemeinderat und Schulleiter bewirbt sich um die Nachfolge von Martin Haas. Im Interview spricht der 45-Jährige über politische Altlasten, Diplomatie als politisches Erfolgsrezept und weshalb er nur bei der Wahl für beide Ämter zur Verfügung steht. Markus Schoch Jetzt kommentieren 11.10.2022, 11.35 Uhr

Patrik Forrer mit einer Kuh: Der Appenzeller mit Heimatort Herisau hat eine enge Verbindung zum Appenzellerland. Bild: Ralph Ribi

Sie kandidieren für das Gemeindepräsidium und das Schulpräsidium in Salmsach. Was ist Ihre Motivation?

Schon immer interessierten mich die Belange in Salmsach. Seit ich nun als Gemeinderatsmitglied und Stellvertreter des interimistisch geführten Präsidiums tieferen Einblick in die tägliche Arbeit des Gemeindepräsidenten erhalten habe, hat sich dies noch verstärkt. Hinzu kommt, dass das Schulpräsidium thematisch meine 15-jährige berufliche Vergangenheit prägt und dies eine optimale Voraussetzung bietet, dieses Amt ausführen zu können. Die Möglichkeit, die beiden Ämter gemeinsam ausführen zu können, kam unvorhergesehen, da die Salmsacherinnen und Salmsacher entsprechend abgestimmt haben. Dies war für mich der ausschlaggebende Punkt, die Chance zu nutzen.

Vor acht Monaten sagten Sie, Sie wollen nicht Gemeindepräsident von Salmsach werden. Und jetzt kandidieren Sie trotzdem. Warum?

Ich habe immer gesagt, dass mich das Amt sehr reizen würde. Aber es war für mich damals kein Thema. Zwischenzeitlich hat sich vieles verändert, personell und strukturell. Diese Veränderungen sind aus meiner Sicht äusserst positiv für Salmsach. Ich sehe daher jetzt die Möglichkeit, dass ich die Person sein könnte, die den eingeschlagenen Weg erfolgreich für Salmsach weiterführen könnte.

Im Februar sagten Sie, Sie seien mit Ihrem aktuellen Job als Schulleiter sehr zufrieden. Zitat: «Ich bewirke sehr vieles und sehe weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten.» Darum sei das Gemeindepräsidium im Moment kein Thema. Was ist heute anders?

Es ist lediglich die Chance, die sich mir bietet, die unvorhergesehen kam. Ich möchte eine persönliche Weiterentwicklung in eine neue Richtung machen. Wie eingangs schon erwähnt, dieser Wunsch, in die lokale Politik zu gehen, war schon länger da. Nun geht eine Türe auf und diese Möglichkeit möchte ich nutzen.

Wo gibt es Berührungspunkte in der Arbeit eines Schulleiters und der eines Gemeindepräsidenten?

Die Arbeit eines Gemeindepräsidenten ist so vielfältig, wie ich sie heute als Schulleiter kenne. Hervorheben möchte ich den direkten und engen Umgang mit Menschen, die Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen, politisches Handeln und Denken. Alles gelebter Alltag eines Schulleiters. Deshalb sind die Tätigkeiten in den beiden Berufen nicht weit voneinander entfernt, sondern eben sehr eng verbunden.

Ganz vergleichen lassen sich die Aufgaben aber nicht. Die Themen sind ganz andere. Nicht wegzureden ist ausserdem, dass Sie nur über wenig politische Erfahrung verfügen.

Wie eben erwähnt, glaube ich das nicht. Und, dass mir politische Erfahrung abgeht, sehe ich genauso nicht. Ich war nie politischer tätig als in meiner Funktion als Schulleiter. Ich habe im Vergleich mit einem Berufspolitiker einfach andere Anspruchsgruppen. Statt des Amts für Umwelt ist es das Amt für Bildung. Daneben habe ich es mit Verbänden, Lehrbetrieben, Berufsorganisationen und anderen Schnittstellen zu tun. Wenn ich mich ihnen gegenüber nicht politisch verhalten hätte, wäre die Schule nicht so gut positioniert, wie sie heute ist. Diplomatie, Lobbying und Kontaktpflege sind für einen Schulleiter unabdingbar.

Als Schulleiter müssen Sie nicht Rücksicht auf die Bevölkerung nehmen, die am Schluss zu fast allem Ja und Amen sagen kann. Sie selber haben es dem Gemeinderat als Bürger von Salmsach nicht immer einfach gemacht.

Grundsätzlich sehe ich die Bevölkerung von Salmsach eben nicht nur in der Rolle derjenigen, die einfach Ja und Amen sagen. Wir leben in einer Gesellschaft der Partizipation, der Diskussion, der Auseinandersetzung, der aktiven Mitgestaltung. Nur muss dieses vom Gemeindepräsidenten oder der Gemeindepräsidentin auch gelebt werden. Und genau da möchte ich ansetzen. Und diese Gemeindemitglieder, welche sich melden, sind diejenigen, die sich für die Gemeinde interessieren. Diese Personen müssen unbedingt auch aktiv in die Geschehnisse der Gemeinde eingebunden werden.

Inwieweit hat die Kandidatur von Marina Bruggmann eine Rolle gespielt bei Ihrem Entscheid anzutreten?

Die Kandidatur von Marina Bruggmann hat keine Rolle gespielt. Im Gegenteil, ich bin froh, hat Salmsach eine Auswahl. Das müssen wir als positive Chance für Salmsach werten.

Sie sagen von sich selber, Sie seien jemand, der nicht nur «laferet», sondern auch «lieferet». Wo haben Sie als Gemeinderat von Salmsach seit dem Amtsantritt Spuren hinterlassen?

Ich bin seit sieben Monaten im Amt. Seit Juli ist Martin Haas nicht mehr Gemeindepräsident von Salmsach. Dadurch haben sich personelle und strukturelle Veränderungen auf der Gemeinde ergeben. Und nach einem Rücktritt eines Gemeindepräsidenten gibt es vieles aufzuarbeiten.

Können Sie konkreter werden?

Die Rahmenbedingungen für grössere Projekte in Salmsach sind relativ eng. Dessen sind wir uns bewusst. Aber wir haben beispielsweise die Bucht, bei welcher wir eine Entwicklung machen können und wollen. Eine tolle Möglichkeit, in unserer Gemeinde einen nachhaltigen Mehrwert für die Salmsacherinnen und Salmsacher zu generieren. Da Thema «Salmsacher Bucht» liegt schon länger pendent, wir haben es geschafft, trotz reduzierter Ressourcen, das Thema ins Rollen zu bringen.

Was muss sich in Salmsach ändern, damit wieder Ruhe einkehrt nach den zuletzt turbulenten Zeiten?

Kommunikation und Partizipation ist das A und O. Da ist sicher Luft nach oben. Es braucht eine gewisse Nähe zur Bevölkerung, ein Zuhören, ein Einbeziehen und ein Miteinander. Auch die Wertschätzung von Mitarbeitenden und Kolleginnen und Kollegen gehört dazu. Ich stelle fest, dass es bereits ruhiger geworden ist. Die Verwaltungsangestellten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Kommissionsmitglieder in unserer Gemeinde, haben die Situation erkannt. Sie arbeiten zusammen, unterstützen sich gegenseitig und sind auch bereit, Mehrarbeit zu leisten, um die Lücke des abgetretenen Gemeindepräsidenten ohne Qualitätseinbusse zu füllen. Dafür einen herzlichen Dank an alle.

In der Bevölkerung gibt es nach wie vor Kritik an der Behörde wegen diverser Bauprojekte. So gibt es dem Vernehmen nach ein Haus, das angeblich zwei Meter höher als erlaubt ist. Andere sollen ohne Bewilligung angebaut haben oder Gewerbebauten als Wohnraum nutzen. Der Unmut in Salmsach ist teilweise gross.

Das sind Themen, die wir aus der Vergangenheit mitnehmen. Zusätzlich kommen fortlaufend noch Themen zum Vorschein. Selbstverständlich sind wir dran, diese Fehler zu beheben. Aber es gibt Fälle, die wir nicht von heute auf morgen lösen können.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen?

Es gibt viele, die wir bereits aktiv angegangen sind. So stellen wir uns strukturell professioneller auf, indem wir wieder einen Bauverwalter angestellt haben, statt mit einem externen Büro zusammenzuarbeiten. So haben wir das Know-how wieder inhouse. Mehr als je zuvor, werden wir uns mit Themen auseinandersetzen müssen, auf welche wir lediglich reagieren und leider nicht agieren können. Wie aktuell die Energiekrise. Da sind wir zur Reaktion gezwungen aufgrund der Unvorsehbarkeit der Thematik. Ich habe gelernt, in solchen Situationen den Fokus nicht zu verlieren und entwicklungsfähig zu bleiben, indem ich die Menschen beteilige, mehrere Perspektiven einnehme, mit den Schnittstellen offen und transparent kommuniziere und indem ich kreativ bei der Lösungsfindung bin. Es sind die Kompetenzen, die mich in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben.

Der Gemeindepräsident von Salmsach war zuletzt auch der Präsident der Schulkommission. Wie stehen Sie dieser durchaus auch umstrittenen Ämterkumulation gegenüber?

Man kann diese Kumulation als umstritten betrachten. In anderen Gemeinden funktioniert dies jedoch tadellos. Es ist nicht die gewählte Struktur, die schlecht ist, sondern immer die Person dahinter. Das habe ich immer gesagt.

Sie sind nicht der einzige Kandidat fürs Präsidium der Schulkommission. Jörg Eller macht Ihnen das Amt streitig. Was, wenn Sie nicht gewählt werden?

Dann würde ich nicht als Gemeindepräsident zur Verfügung stehen, jedoch als Gemeinderat.

Warum?

Ich kann nicht ein Schulpräsidium annehmen, im Gemeinderat tätig sein und eine Schule in der aktuellen Grössenordnung führen. Als Schulleiter im Kanton St.Gallen, ist man zudem verpflichtet, Unterricht zu halten. Zu viele Funktionen und zu wenig Fokus. Ich habe jahrelang Erfahrungen damit gemacht und bin der Meinung, dass dies grosse Risiken birgt. Zu wichtig sind die Tätigkeiten in Salmsach, deshalb möchte ich den vollen Fokus auf Salmsach legen können.

Gemeindepräsidium und Schulpräsidium zusammen wären ein Pensum von 70 oder 80 Prozent. Damit könnten Sie leben?

Ja, ich möchte damit leben und es ist mir wichtig. Meine jetzige Arbeit bringt viele Vorteile mit, auf welche ich gerne verzichten würde. Die ausgeschriebene Stelle ist mit der Möglichkeit, beide Ämter ausführen zu dürfen, perfekt auf mich zugeschnitten.

In der Vergangenheit sparten Sie nicht mit Kritik an der Gemeinde. Sie forderten Gemeindepräsident Martin Haas sogar zum Rücktritt auf. Wie gehen Sie selber mit Kritik um?

Wenn sie 50 bis 60 Personen haben, welche sie führen dürfen, müssen sie sich immer wieder mit kritischen Stimmen auseinandersetzen. Für mich sind dies diejenigen Personen, welche mitdenken. Umso mehr muss man auch auf sie zugehen und ihre Einwände anhören. Es gibt auch unangenehme Situationen, welche man aushalten muss. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Deshalb meine ich, als Gemeindepräsident und Schulpräsident gewappnet zu sein.

