Romanshorn: Das Kaffee Franzl schliesst für immer die Türen

Pachtvertrag gekündigt «Der Spass ging uns verloren»: Das Romanshorner «Kaffee Franzl» schliesst für immer die Türen Das «Wiener Kaffee Franzl» verkündete Freitagabend sein Ende. Ab Februar 2023 wird das Lokal im Zentrum von Romanshorn geschlossen und vorläufig leer stehen. Tränen fliessen wegen dieses Entscheides schon jetzt. Peter Exinger Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Wirtepaar vom «Wiener Kaffee Franzl» in Romanshorn (im Hintergrund die Schönbrunner Gloriette): Tatjana und Norbert Mahr. Bild: Benjamin Manser

«Wir vertreten ein Weltkulturerbe, die Kaffeehauskultur», sagen Tatjana (54) und Norbert Mahr (52) unisono in ihrem «Wiener Kaffee Franzl» in Romanshorn. Aber nun ist damit bald Schluss. Das einzig echte Kaffeehaus ausserhalb Wiens wird seine Pforten schliessen – und zwar Ende Februar. «Wir wollen und müssen», sagt Tatjana Mahr und es kommt ihr bereits die erste Träne – es ist tatsächlich beides: ein Wollen und ein Müssen. Und das kam so.

Schon Anfang letzten Sommer beschlich die beiden gebürtigen Wiener das Gefühl, dass alles nicht mehr so laufe wie noch vor einiger Zeit oder gar zur Eröffnung im Jahr 2016. Tatjana Mahr sagt:

«Es gibt viele Faktoren, nicht nur einen.»

Ihr Gatte ergänzt: «Es passiert derzeit so viel, was wir nicht mehr steuern können – oder wenigsten vorhersehen und budgetieren.» Natürlich war da Corona und deswegen das Kaffeehaus zeitweise von Amtes wegen geschlossen. Natürlich ist da jetzt der Krieg in der Ukraine und als Folge davon die Energiekrise und die Preissteigerungen, die vielen Geschäftstreibenden in der Gastrobranche oder im Gewerbe das Messer an den Hals setzen.

Kaffee & Kuchen Bereits die Schliessung der Konditorei Köppel im Jahr 2019 an der Bahnhofstrasse war ein herber Schlag für die traditionsbewussten Romanshorner. Konditor Urs Köppel (Lehrmeister des Jahres 2016) und seine Gattin Bernadette gaben altersbedingt den Betrieb auf und legte ihn in die Hände eines Nachfolgers, der aber bereits nach eineinhalb Jahren in Konkurs ging. Mit dem Ende vom «Wiener Kaffee Franzl» steht nun Romanshorn ohne eigene Konditorei da. (pex)

«Auf den Punkt gebracht», sagt Tatjana Mahr, «wir wollen agieren und nicht reagieren.» Wenn es nicht mehr ginge, dann müsse man eben kühl analysieren, alles durchdenken und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen.

Der Aufwand ist für die beiden sehr gross

Lange Gespräche waren für ihre Entscheidung notwendig. Alles durchrechnen, klar. Sämtliche Szenarien durchspielen, ebenfalls klar. Aber die beiden haben sich auch einem Monitoring unterzogen; unter Mithilfe eines externen Beraters und Kommunikationstrainers.

So mussten sie sich auch ehrlich Fragen beantworten: Wollen wir das noch? Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Wie viel Spass muss uns der Beruf machen? Alles wichtige Fragen, weil «der körperliche und geistige Aufwand doch sehr gross ist für so ein Lokal», sagt der gelernte Zuckerbäcker Norbert Mahr.

Liebevoll eingerichtet im österreichischen Stil: das «Wiener Kaffee Franzl». Bild: Benjamin Manser

Das «Franzl» war so etwas wie ein zweites Wohnzimmer – nach Wiener Sitte. Und es sei ein Lebenstraum der Mahrs gewesen. «Jetzt rede ich schon in der Vergangenheit», ertappt sich Tatjana Mahr. Das «Franzl» sei ein Ort zum Verweilen, um miteinander zu reden und nachzudenken. Wie im echten Kaffeehaus in Wien gibt es neben unzähligen Kaffeezubereitungen auch Zeitungen und Zeitschriften – man konnte aus der Welt fallen, für die Länge eines Einspänners oder einer Melange. WLAN? Fehlanzeige. Tatjana Mahr sagt:

«Der Spass ging uns verloren. Wir möchten auch niemandem dafür die Schuld geben.»

Vielleicht ist da auch ein Verzweifeln am Lauf der Zeit herauszuhören: Es scheint, als sei den Menschen die Freundlichkeit verloren gegangen, als sei zu viel Egoismus in der heutigen Welt.

Am Hafen in Romanshorn gibt es abends Cocktails

Mit dem «Eiscafé Franzl» am Romanshorner Hafen – die Mahrs nennen es ihre Sommerresidenz – haben sie sich bereits seit letztem Jahr ein zweites Standbein aufgebaut. Dort bieten sie zwischen April und Oktober Glace, Coupes, eine Kleine Speisekarte und am Abend Cocktails an. Und dies wird auch so bleiben, versichern sie.

Aber die Pacht für das «Wiener Kaffee Franzl» ist gekündigt, das Personal bereits informiert – zwei Mitarbeiter gehen eigene Wege, die anderen werden Beschäftigung in der Sommerresidenz finden, versichern Mahrs.

Der Abschied schmerzt die beiden schon jetzt. Und für die Region und Romanshorn im speziellen wird die Schliessung dieses Lokals auch ein grosser Verlust sein.

«Der Entscheid, etwas loszulassen, ist nie einfach, aber oft notwendig.»

Jetzt steht ihnen noch die Wintersaison bevor. Mit Wiener Gemütlichkeit und ein bisserl Schmäh, dem letzten Neujahrskonzert und – leider dann – der endgültigen Sperrstunde.

Sperrstunde: Die Stühle sind auf dem Tisch im «Wiener Kaffee Franzl». Bild: Benjamin Manser

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen