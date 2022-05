So wird die 25. Ausgabe des Sommernachtsfests in Romanshorn

Nach zwei Jahren Zwangspause findet vom 4. bis 6. August der Anlass auf der Festwiese am See wieder statt. OK-Präsident Cello Fisch sagt im Interview, was die Besucherinnen und Besucher bei der Jubiläums-Feier erwartet.

Krisztina Scherrer 31.05.2022, 16.55 Uhr