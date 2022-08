Vor 30 Jahren ist der Romanshorner Ludwig Demarmels gestorben

Malerei 30 Jahre nach dem Tod des Romanshorner Malers Ludwig Demarmels sagt seine Frau: «Ich bin immer noch berührt von seiner Feinheit» Die Galerie Demarmels öffnet aus gegebenem Anlass ihre Türen. Auch mit bisher unbekannten Werken des Künstlers. Martin Preisser Jetzt kommentieren 04.08.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roswitha Demarmels vor dem Bild «Die Wurzeln der Gesundheit liegen in der Erde Schoss». Bild: Martin Preisser

Ihr Gedächtnis funktioniert noch wunderbar. Und darüber freut sich Roswitha Demarmels. Sie weiss über jedes Detail der unzähligen Bilder ihres vor 30 Jahren verstorbenen Mannes Bescheid. Sie ist mit dem Werk von Ludwig Demarmels und damit auch mit ihm innerlich spürbar verbunden, wirkt mit dieser Kunst verwachsen. Gut sehen kann sie die Arbeiten in der Galerie an der Amriswilerstrasse nicht mehr. Augenprobleme haben Roswitha Demarmels schon seit ihrer Jugend beschäftigt. Jetzt macht der Graue Star das Sehen immer schwieriger.

85 Jahre alt ist die Witwe von Ludwig Demarmels, dessen Kunst auch prominente Kenner ein durchaus internationales Niveau attestiert haben. 1970 hat sie ihren Mann kennen gelernt, als er ihr half, schwere Einkaufstaschen nach Hause zu tragen. Die Liebesgeschichte begann. Und Ludwig Demarmels, der ab 1951 in Romanshorn lebte und nach dem hier 2001 auch eine Strasse benannt wurde, fühlte sich wohl im Elternhaus von Roswitha, der heutigen Galerie.

Ein facettenreiches Werk

Unermüdlich hat sich Roswitha Demarmels nach dem Tod ihres Mannes 1992 für das vielfältige, facettenreiche und bis heute in seiner Ausstrahlung stark wirkende Werk eingesetzt und seither fast jedes Jahr eine Ausstellung in den Galerieräumen organisiert. Im ehemaligen Atelierraum, das nach dem Tod von Ludwig Demarmels praktisch unberührt blieb, hängt sein letztes Bild: Möwen fliegen auf über dem See vorm Hafen in Horn.

«Dieses Bild hat mich immer überrascht. Es ist so blau und licht, gar nicht mehr erdfarben wie die meisten Werke von Ludwig», sagt Roswitha Demarmels. Das Bild wirkt wie ein feiner Abschied, ein leiser Blick in andere Dimensionen. In der Retrospektive zum 30. Todestag sind einige lang verkaufte Bilder zu sehen, die durch Schenkungen jetzt wieder zurück in die Galerie gekommen sind.

Und es sind alles typische Demarmels-Bilder. Bilder eines Malers, der die Landschaften, den Blick auf seine Lebensräume ganz verinnerlicht hat, künstlerisch immer in Kontakt mit der «Scholle» und den Menschen, die sie bewohnten. Vor zehn Jahren wurde ein Verein gegründet, der sich dem Erhalt des künstlerischen Erbes von Ludwig Demarmels widmet und aktuell einen digitalen Werkkatalog erstellen lässt.

«Ludwig war auch ein leidenschaftlicher Mensch, und immer froh. Und bis heute bin ich berührt von seiner Feinheit», sagt die Witwe, die das Kunsthaus hütet, jeden Tag in allen Galerieräumen die Feuchtigkeit misst und nachts auch mal aufsteht, wenn ein Fenster geschlossen werden muss, falls es draussen gewittert. Dieses Engagement sei bis heute ein Fulltimejob, sagt Roswitha Demarmels. Ihre morgendliche Runde ums Haus macht sie noch täglich. Den Garten, das Staubsaugen oder den Einkauf übernehmen andere.

Ein Maler der drei Kulturen

Auch wenn man die Kunst von Ludwig Demarmels kennt, berührt sie einen bei jedem Hinsehen erneut. Die Retrospektive mit einigen bisher noch nie gezeigten Werken, auch aus der frühen Periode des Malers, der 1917 im bündnerischen Stierva geboren wurde und vor Romanshorn in Davos lebte, lohnt wieder einen Blick.

Demarmels hat Kunst gemacht, die auch heute Bestand hat und die drei Kulturen spiegelt, in denen er gelebt hat: die rätoromanische in Stierva, die der Walser in Davos und die alemannische in Romanshorn. Ab 1968 arbeitete Ludwig Demarmels, der in den 1940er-Jahren zweimal Schweizer Meister im Skispringen war, freischaffend.

Zahlreiche Galerien haben ihn gezeigt, zahlreiche Sammler haben Arbeiten von ihm erworben. Ein prominenter Besitzer eines seiner Gemälde ist Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forum WEF. Die Stadt Davos hat ihm ein Demarmels-Bild geschenkt.

Geöffnet: Sonntage 7. 8., 4. 9., 2. 10., jeweils 14 bis 16 Uhr (Amriswilerstr. 44, Romanshorn) oder nach Vereinbarung (071 463 18 11); www.ludwigdemarmels.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen