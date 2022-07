Bäume und Bushaltestelle sorgen für Ärger in Romanshorn

Kritik Verschwindende Allee und Zoff zwischen Buspassagieren und Autofahrern: Eine Baustelle in Romanshorn sorgt für Ärger Im Zentrum der Hafenstadt gibt es derzeit wegen gefällter Bäume und einer provisorischen Bushaltestelle rote Köpfe. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.20 Uhr

Die Baustelle an der Alleestrasse und der Pestalozzistrasse. Bild: Raphael Rohner

Im Zentrum vom Romanshorn lässt die Stadt zehn Bäume fällen: drei in der Alleestrasse und sieben in der Pestalozzistrasse. Ein älterer Mann steht beim Coop und sagt: Die Alleestrasse verliere immer mehr von ihrem Charme und verdiene ihren Namen je länger, je weniger. «Jetzt ist dann langsam das allerletzte Stück Allee der Alleestrasse verschwunden – wann benennen sie die Strasse wohl um?»

Rolf Müller, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Romanshorn, sagt auf Anfrage, die Wurzeln der Bäume hätten mittlerweile die vorhandenen Baumgruben ausgefüllt und könnten damit zu wenig Nährstoffe aufnehmen. «Ebenso waren die Bäume invasive Neophyten und somit ortsfremd.» Die Stadt werde alle gefällten Bäume durch neue, einheimische Bäume am gleichen Standort ersetzen.

Ganz in der Nähe spielen sich wegen einer Baustelle unschöne Szenen ab. Der Bus kann die Haltestelle an der Pestalozzistrasse derzeit nicht anfahren. Als Ersatz dienen ihm in der Nähe zwei Parkplätze, die entsprechend signalisiert sind.

Es stehen dort mehrere Parkierverbotsschilder, doch kümmern sich die meisten Automobilisten nicht darum. «Interessiert mich doch nicht. Die Leute sollen laufen», sagt ein Mann, der zum Posten fährt. Er meint damit konkret zwei ältere Männer, die auf den Bus warten und ihm nicht nur böse Blicke zuwerfen. Der eine geht am Stock, der andere trägt einen Sack mit dem Einkauf. Dann kommt der Bus, dessen Fahrer improvisieren muss.

Sorgt für Ärger: Parkieren bei der Bushaltestelle. Bild: Raphael Rohner

Mitten auf der Strasse steigen Leute aus, es kommt zu Beschimpfungen zwischen Autofahrern und Passagieren. Aus Autos mit heruntergelassenen Scheiben brüllt ein Paar eine ältere Dame an: «Pass auf mein Auto auf, Oma!» Die Dame, die sichtlich schlecht zu Fuss ist, kontert:

«Sie stehen auf der Bushaltestelle, junger Mann.»

Dann fährt der Bus davon, der Streit legt sich. Die einen Autolenker fahren davon, neue Autofahrer parkieren auf der signalisierten Haltestelle. Auch die ernten ein Kopfschütteln der beiden Pensionäre auf der anderen Strassenseite.

Neue Haltestelle wird barrierefrei

«Für unseren Busbetrieb und unsere Passagiere ist die Sache mit den Parkplätzen an der provisorischen Haltestelle natürlich ärgerlich», sagt Hans Koller, Mediensprecher der Bus Oberthurgau. Sie hätten Kontakt mit der Polizei aufgenommen und würden die Bushaltestelle besser kontrollieren. «Wir erwarten, damit eine Verbesserung der Situation für unsere Fahrgäste erreichen zu können», sagt Koller.

Grund für die Baustelle ist der Umbau der Bushaltestelle an der Pestalozzistrasse. Die bestehende Wartekabine Richtung Bahnhof wird ersetzt und eine neue vis-à-vis in der Gegenrichtung erstellt. Für den stufenlosen Einstieg vom Trottoir in den Bus wird die Haltekante beidseits auf 22 Zentimeter erhöht. So, wie das bereits an der Haltestelle an der Salmsacherstrasse beim Umbau im Sommer 2021 gemacht wurde.

Das ist nicht nur hilfreich für handicapierte Menschen, Eltern mit Kinderwagen oder Einkaufende mit «Poschtiwägeli», sondern auch für ältere Personen, die nicht mehr ganz so gut zu Fuss sind.

Kahlschlag an der Pestalozzistrasse: Alle Bäume kommen weg. Bild: Raphael Rohner

