Romanshorn: Stadtrat kritisiert Umgang mit Ortsbildschutz

Kontroverse «Irgendwann ersticken wir an der Bürokratie»: Romanshorner Stadtrat geht wegen der Ortsplanung hart ins Gericht mit dem Kanton Das kantonale Departement für Bau und Umwelt hat den Romanshorner Rahmennutzungsplan nur teilweise genehmigt. Hauptkritikpunkt ist die ungenügende Auseinandersetzung mit dem Ortsbildschutz. Stadtrat Philipp Gemperle hält den Vorwurf für unbegründet. Er sagt, die Stadt habe ihre Hausaufgaben gemacht. Der Kanton verlange Unmögliches. «Wir sind konsterniert und frustriert.» Markus Schoch Jetzt kommentieren 06.10.2022, 16.20 Uhr

Blick auf die Innenstadt und das Hafengebiet, wo die Entwicklung blockiert ist. Bild: Manuel Nagel

Sie haben das Unglück kommen sehen. Vor zwei Wochen schrieben Sie in einer Publikation des Schweizer Städteverbandes einen Gastbeitrag, dass Ihnen die Anwendung des Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz zunehmend Bauchweh macht. Es lasse keinen Spielraum für Entwicklungen mehr zu. Sie sprechen von einer Farce. Ist es wirklich so schlimm?

Philipp Gemperle: Der Entscheid des Kantons zum Rahmennutzungsplan ist für unsere Innenstadt sehr einschneidend. Wir sind dadurch vor allem im Kerngebiet und am Hafen weiter blockiert und kommen mit der vom Gesetzgeber geforderten Innenentwicklung nicht vorwärts. Ich will aber nicht falsch verstanden werden: Nicht das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ist eine Farce, sondern dessen Anwendung, die für uns sehr schwierig ist. Das Inventar entwickelt sich von einem Arbeitsinstrument immer mehr zu einer Anweisung. Der Kanton hat Anforderungen an die Interessensabwägung mittlerweile so extrem weit hochgeschraubt, dass es fast nicht mehr handhabbar ist.

Giovanni Menghini, der Leiter der kantonalen Denkmalpflege, sagte in einem Interview mit der «Thurgauer Zeitung» vor gut einem Jahr, das Inventar werde immer wieder missverstanden. Es sei «keine heilige Bibel» und auch kein Gesetz, an das sich die Behörden halten müssten. Diese könne von den Zielsetzungen im Inventar abweichen, wenn sie sich rechtsgenüglich damit und mit allenfalls entgegenstehenden weiteren öffentlichen Interessen auseinandergesetzt habe. Offenbar hat die Stadt Romanshorn im Zusammenhang mit dem Rahmennutzungsplan einfach die Hausaufgaben nicht gemacht.

Wir haben die nötige Interessensabwägung selbstverständlich gemacht, und wir haben in Absprache mit dem Kanton sogar einen zusätzlichen Bericht geliefert. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt. Irgendwann ersticken wir an der Bürokratie, das kann es wirklich nicht sein. Wir beschäftigen uns seit 2014 intensiv mit der Revision des Rahmennutzungsplanes und sind immer noch nicht am Ziel. Die Verfahren dauern viel zu lange. Das Problem: Die Rahmenbedingungen verändern sich über einen so langen Zeitraum stark. Am Schluss beurteilt der Kanton ein Ergebnis, das unter ganz anderen Voraussetzungen zu Stande gekommen ist. Die Katze beisst sich in den Schwanz. Überspitzt gesagt müssten wir uns heute bereits wieder mit der Revision der noch nicht abgeschlossenen Revision beschäftigen.

Stadtrat Philipp Gemperle. Bild: PD

Tatsache ist: In Arbon soll es nach Auffassung des Kantons erlaubt sein, in einem Gebiet mit einem geschützten Ortsbild zwei Hochhäuser zu bauen. Gemeint ist das Projekt der HRS auf dem «Metropol»-Areal. Offenbar ist doch fast alles möglich, wenn die Beteiligten den Beweis erbringen können, dass es städtebaulich keine bessere Lösung gibt. Wo ist das Problem?

In Arbon geht es um ein konkretes Projekt, in Romanshorn reden wir von einem Gestaltungsrichtplan für die Innenstadt, in dem allgemeine Grundsätze festgelegt werden. Die Situation ist daher nicht vergleichbar. Es ist für uns nicht möglich, auf dieser Ebene alles bis ins letzte Detail zu klären und die beste Lösung zu finden, die in Arbon bei den beiden Hochhäusern über einen Architekturwettbewerb führte. Doch genau das verlangt der Kanton von uns. Es ist einfach nicht machbar auf dieser Flughöhe.

Zurück zum Rahmennutzungsplan: Welche Entwicklungen sehen Sie in Romanshorn konkret durch das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz blockiert?

Es geht beispielsweise um die Pläne für ein neues Stadthaus, die Gestaltung des Sternenplatzes und der Hafenpromenade oder eine mögliche Überbauung an der Schützengasse.

Die Stadt will die Hafenpromenade neu gestalten. Geplant ist dort auch der Bau eines Hotels. Bild: PD

Welche zusätzlichen Abklärungen verlangt der Kanton?

Das ist die grosse Frage, auf die ich heute keine Antwort habe. Wir sind deshalb in Gespräch mit dem Kanton, um herauszufinden, in welche Richtung es gehen soll.

Ist Romanshorn ein Einzelfall?

Die Reaktionen auf meinen Artikel in der Publikation des Schweizer Städteverbandes zeigen, dass das Problem ziemlich weit verbreitet ist.

Sie plädieren dafür, den Städten und Gemeinden die Verantwortung für «eine kluge und massgeschneiderte Innenentwicklung» zu überlassen. Sie seien fähig dazu, die Identität ihrer Ortschaft zu bewahren. Wer sich gewisse Überbauungen am Fusse des Schlossberges in Romanshorn anschaut, dürfte an dieser Aussage zumindest gewisse Zweifel hegen.

Ich bin nicht einer, der die Denkmalpflege oder das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz in Frage stellt. Es braucht übergeordnete Instrumente und Stellen, die Regeln aufstellen und für deren Einhaltung sorgen. Die Frage ist, wie weit der Eingriff in die Gemeindeautonomie gehen soll. Ich bin der Meinung, im Moment geht er deutlich zu weit. Es kann nicht sein, dass man den Gemeinden und Städten keinen Handlungsspielraum in der baulichen Entwicklung lässt.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir müssen möglichst schnell Rechtssicherheit für das gesamte Stadtgebiet haben, dafür werden wir kämpfen.

Wie optimistisch sind Sie, einen Schritt vorwärts zu kommen?

Ich bin ziemlich optimistisch. Es muss vorwärtsgehen, und wir werden Lösungen finden.

Der Kanton hat auch einige kleinere Zonenplanänderungen nicht genehmigt. Welcher dieser Entscheide tut Ihnen am meisten weh?

Der Kanton möchte eine Entwicklung östlich des Alten Zollhauses unterbinden. Er sieht dort eine Freihaltezone, was unserer Strategie diametral widerspricht. Da werden wir eine Lösung finden müssen.

Wo heute das Gustav Kahn steht, will der Kanton eine Freihaltezone. Bild: Donato Caspari

Wie gross ist die Enttäuschung über die Rückmeldung aus Frauenfeld zum Rahmennutzungsplan?

Wir sind konsterniert und frustriert, weil wir die Forderungen erfüllt haben, die vom Kanton im Laufe des Prozesses an uns herangetragen worden sind. Wir haben in all den Jahren zahlreiche Studien gemacht. Wir sind aber auch froh, dass die Vorschriften für erhebliche Teile des Stadtgebiets unverändert genehmigt wurden, zum Beispiel auf dem ehemaligen Hydrelareal oder im Sonnenfeld.

