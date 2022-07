Interview Die Luxburg-Retterin: «Ich mochte schon als Kind historische Gebäude» Isabel Baumgartner-Breuer ist die Stiftungspräsidentin Schloss Luxburg in Egnach. Sie erzählt im Interview, was sie mit diesem Schloss verbindet, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert wird und wie es in Zukunft mit der Luxburg weitergeht. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 16.07.2022, 12.00 Uhr

Im Innenhof der Luxburg in Egnach sitzt Isabel Baumgartner-Breuer auf der Treppe und lächelt fröhlich in die Kamera. Bild: Felicitas Markoff

Sie engagieren sich in der Stiftung als Präsidentin für das Schloss Luxburg in Egnach. Wie sind Sie genau dazu gekommen?

Angefangen hat alles mit einer Arbeitsgruppe, für die ich mich freiwillig angemeldet habe. Die Gemeinde Egnach hat verschiedene Leute für eine Arbeitsgruppe angefragt und daraus ist dann schliesslich die IG Schloss Luxburg entstanden. Dass zu diesem Zeitpunkt erstmals die Möglichkeit bestand, die Luxburg zum Leben zu erwecken, war für mich eine grosse Freude.

Welche Aufgaben übernehmen Sie als Stiftungspräsidentin und wie kann man sich das genau vorstellen?

Zu meinen Aufgaben als Stiftungspräsidentin gehört die Koordination der drei Vorstände. Aber mein Hauptauftrag ist vor allem der Erhalt des historischen Gebäudes. Darum ist die Mittelbeschaffung für die Sanierung ein sehr wichtiger Punkt.

Was verbindet Sie mit diesem Gebäude?

Einerseits wohne ich seit 22 Jahren in Egnach, unmittelbar neben der Luxburg. Deswegen sehe ich das Schloss tagtäglich. Und andererseits habe ich bereits als Kind gemerkt, dass ich historische Gebäude mag. Sicher hat es auch damit zu tun, dass ich als Mädchen meine Ferien im Schloss Grünenstein bei meiner Grosstante in Balgach verbrachte.

Warum wollen Sie die Luxburg unbedingt retten und für die Öffentlichkeit zugänglich machen?

Die Luxburg ist in der Gemeinde Egnach eines der ältesten und geschichtsträchtigsten Gebäude. Sie ist ein Teil unserer Geschichte. Und das ist mir wichtig. Zudem möchte ich das Schloss für die Öffentlichkeit zugänglich machen, weil es über Jahrzehnte kaum belebt wurde. Das finde ich natürlich sehr schade. Zum Glück herrscht jetzt eine völlig andere Stimmung.

Woher nehmen Sie Ihre Energie und Ihren Antrieb?

(lacht) Das frage ich mich manchmal auch. Ich bin grundsätzlich ein aktiver und neugieriger Mensch. Und ich bin, ganz klar, ein Teamplayer und arbeite gerne mit Menschen zusammen.

Wie bringen Sie die Stiftung und Ihr Berufs- und Privatleben unter einen Hut?

In Bezug auf die Luxburg muss ich meine Ressourcen so nutzen, dass ich das Fachwissen von verschiedenen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, bestmöglich nutzen kann. Aber es ist eine grosse Herausforderung. Im Berufsleben arbeite ich als Pflegefachfrau im Kantonsspital St.Gallen in der Tagesklinik. Zu Hause werde ich von meiner Familie mental unterstützt.

Können Sie Ihren Rettungsplan für die Luxburg konkretisieren?

Wir haben dafür im Vorprojekt einen Businessplan erstellt. In und um die Luxburg wollen wir Raum und Platz für Begegnungen schaffen. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir im Rahmen der Nachhaltigkeit darauf achten, dass wir regionale Arbeitskräfte einstellen und möglichst lokale Lebensmittel einkaufen. Uns hat die Frage beschäftigt, wie wir aus wirtschaftlicher Sicht vorgehen wollen. Daraus ist dann die Überlegung mit einigen Hotelzimmern im Schloss entstanden.

Wenn das Schloss saniert wird, geht es um Millionen. Wie kommen Sie zu so viel Geld?

Die Sanierung des Schlosses kostet etwa 7 Millionen Franken. Es wird aber so sein, dass sie in Etappen stattfinden wird. Der Kauf des Schlosses war ein wichtiger Meilenstein. Jetzt geht es darum, die notwendigen Geldmittel für die Sanierung zu beschaffen. In diesem Zusammenhang stehen wir zum Beispiel auf der Bewerberliste der Thurgauer Kantonalbank. Denn die TKB-Jubiläumsstiftung fördert kulturelle, künstlerische oder gemeinnützige Anlässe und Projekte im Kanton Thurgau, die im Interesse der Bevölkerung liegen. Wenn sie ja dazu sagen, erhalten wir für die Luxburg eine Million Franken.

Es gibt auch Personen, die sich kritisch über die Sanierung der Luxburg äussern.

Ja, das stimmt, kritische Stimmen gibt es, das ist klar und wir sind uns dessen bewusst. Die Luxburg war früher nur privat zugänglich und ist noch nie gemeinnützig finanziert worden. Zum ersten Mal in der Geschichte sind nun öffentliche Stimmen gefragt. Wenn ich auf Kritiker stosse, dann sage ich ihnen, sie sollen sich die Luxburg zuerst einmal ansehen und sich ein eigenes Bild machen.

Wie kommen Sie mit der Sanierung des Schlosses weiter?

Im Moment sind wir viel mehr mit der Instandhaltung des Gartens beschäftigt. Die Sanierung befindet sich bis 2023 in der Planungsphase.

Die Stiftungspräsidentin steht vor dem Schloss Luxburg in Egnach. Bild: Felicitas Markoff

Wie verbringen Sie am liebsten Ihre Freizeit?

Am liebsten draussen in der Natur. Aber es kommt auch auf das Wetter an. Ich fahre zum Beispiel gerne Velo oder gehe wandern. Das Stand-up-Paddle bereitet mir ebenfalls grosse Freude.

Bitte vervollständigen Sie diesen Satz: Was bisher noch niemand von mir weiss, ist …

… dass ich auf einem tiefen Niveau manchmal gedanklich vor mich hin fluche. Ich bin sonst aber von Grund auf ein anständiger Mensch (lacht).

Und was ruiniert Ihnen so richtig den Tag?

Wenn ich Menschen begegne, die nur das Negative im Leben sehen.

Welche Ziele haben Sie sich für dieses Jahr gesetzt?

Ich möchte vor allem auf meine Gesundheit achten. Besonders auf meinen Energiehaushalt. Denn manchmal ist es so, dass ich meine Energie nicht so gut einteilen kann. Deshalb habe ich mir das Ziel gesetzt, meine innere Balance zu finden.

Welchen Hobbys gehen Sie in Ihrer Freizeit nach?

Das Schloss Luxburg ist sozusagen mein Hobby und das braucht viel Zeit.

Sie sind im Juni nach mehr als 12 Jahren aus dem Kirchengemeinderat ausgetreten. Welche Rolle spielt Gott und die Kirche in Ihrem Leben?

Für mich ist es die wichtigste Grundlage für uns Menschen im Umgang miteinander. Gott und die Kirche haben für mich ganz klar einen Bezug zu Wertschätzung und Respekt. Sie geben mir auch die Hoffnung für die Zukunft.

Und wovor fürchten Sie sich?

Ich fürchte mich sehr vor Hunden. Ich nehme darum grosse Umwege in Kauf, um einem Hund auszuweichen.

In welchen Situationen haben Sie Mut bewiesen?

Wenn es einem Menschen aus medizinischen Gründen plötzlich nicht gut geht, habe ich schon oft Mut bewiesen. Das sind meist Notfälle, wo man schnell reagieren muss. Ich würde diese Menschen nie einfach alleine lassen.

Im Zusammenhang mit dem Schloss: Wollten Sie als kleines Mädchen auch eine Prinzessin sein?

Ja auf jeden Fall! Meine Schwester und ich haben uns immer mit den Bettdecken unserer Eltern verkleidet und Sissi nachgespielt.

Über die Stiftungspräsidentin Isabel Baumgartner-Breuer ist im Rorschacherberg aufgewachsen. Sie lebt aber seit 22 Jahren in Egnach, unmittelbar neben dem Schloss Luxburg. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. Isabel Baumgartner-Breuer hat die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau absolviert und arbeitet seit über 30 Jahren in diesem Beruf. 2011 ist sie dem katholischen Kirchengemeinderat in Steinebrunn-Egnach beigetreten und hat ihn im Juni nach zwölf Jahren verlassen. Als Präsidentin der Stiftung widmet sie sich nun voll und ganz der Luxburg zu. (fmm)

