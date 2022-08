Hundeglaces sind in einer Gelateria in Romanshorn der Renner.

Haustier Ein Glace für Bello: Die ungewöhnliche Abkühlung für Vierbeiner ist in der Romanshorner Gelateria Bongusto der Renner Die ersten Portionen hatte sie aus Spass produziert. Jetzt ist Brigitte Müller selbst überrascht, wie gut sich ihre Hundeglaces verkaufen. Die Rezeptur hat sie so optimiert, dass das sommerliche Dessert auch das Fell glänzen lässt. Annina Flaig Jetzt kommentieren 29.08.2022, 17.30 Uhr

Gemütliche Runde: Zwergschnauzer Fred schlabbert an seiner eigenen Glace unter Beobachtung der beiden Mädchen Julia und Riva. Bild: Annina Flaig

«Ernsthaft?» Ungläubig schaut eine Frau auf das Schild. «Hundeglace ‹kühle Pfoten›», steht darauf geschrieben. «Jaja, das haben wir neu im Angebot», sagt Glaceverkäuferin Brigitte Müller und schmunzelt. Die Kundin, die eigentlich für die Kinder ein Glace kaufen wollte, blickt hinunter zu ihrem Hund. «Was meinst du Fred, willst du auch eines?»

Mit diesem Schild macht die Gelateria Bongusto auf ihr neues Angebot aufmerksam. Bild: Annina Flaig

Der Zwergschnauzer schaut sie an und hält seinen Kopf schief. Drei Franken kostet der Spass. Die Mädchen sind begeistert und rufen: «Jaaa, ein Glace für Fred!» Wenig später sitzen alle drei am Boden und schlecken ihr Eis. Dasjenige von Fred kam im Becher, dekoriert mit einem Hundeguetzli in Form eines kleinen Knochens.

«Warum nicht?», sagt die Hundehalterin. Sie finde das eine gute Idee. «Der Hund gehört ja sowieso zur Familie. Warum nicht zusammen ein Glace schlecken?»

Mutter und Tochter erfinden eigene Rezeptur

Die Gelateria Bongusto steht im Romanshorner Seepark gleich neben der neuen Strandbar Gustav Kahn.

Hunde sind hier zugelassen. Vielleicht auch darum hat es beim Glacewagen so viele vierbeinige Kunden. Dabei war das Hundeglace eigentlich gar nicht im Sortiment eingeplant. «Es ist eher aus Jux entstanden», erzählt Brigitte Müller. Die 58-Jährige kam durch den Vierbeiner ihrer Tochter auf die Idee, kühle Desserts für die beliebten Haustiere zu produzieren.

«Der Hund ist jeweils fast ausgeflippt, wenn er einen Schleck ihres Glaces bekam.»

Sie hätten ein schlechtes Gewissen wegen des Zuckers gehabt. Doch sei es ihm an heissen Tagen danach sichtlich besser gegangen. «Er hat weniger gehechelt.» Darum machten sich Mutter und Tochter Gedanken über eine zuckerfreie Glacerezeptur für Fellnasen.

Brigitte Müller von der Gelateria Bongusto in Romanshorn gleich neben dem Restaurant Gustav Kahn. Bild: Annina Flaig

Bei ihrer Recherche im Internet merkten die Frauen, dass es in einzelnen Tierfachgeschäften bereits fix fertige Hundeglaces zum Bestellen gibt. Brigitte Müller kaufte laktosefreies Joghurt und Milch und probierte es mit ihrer Glacemaschine daheim in Rorschach selbst aus.

So sieht es bei Brigitte Müller zu Hause aus, wenn sie Hundeglacen herstellt. Bild: PD

Seither ist die ungewöhnliche Abkühlung für Vierbeiner im Romanshorner Seepark der Renner. Einen ersten Termin mit dieser Zeitung hat die Glace-Spezialistin abgesagt, weil sie gerade Nachschub produzieren musste. 15 Liter respektive 150 Hundeglacebecher reichen jeweils bloss für eine Woche.

Weil sie bei der Herstellung gänzlich auf Zucker verzichtet, wird das Glace im Becher ziemlich hart. «Dafür ist es dann nicht gleich mit einem Schleck weg.» Für ein glänzendes Fell mischt sie ausserdem noch etwas Rapsöl und Leinöl unter die Masse.

Ein Königspudel ist Stammkunde

Dem siebenjährigen Fred schmeckt's. Er schlabbert wie wild und schiebt den Becher auf dem Boden herum. «Komm, ich halte ihn dir, dann kannst du besser schlecken», sagt Müller und setzt sich zum Zwergschnauzer auf den Holzrost.

Glace-Spezialistin Brigitte Müller hält ihrem vierbeinigen Kunden sein Glace hin. Bild: Annina Flaig

Zusammen mit ihrem Mann und mehreren Angestellten betreibt Brigitte Müller auch im Säntispark und im unteren Graben in St.Gallen eine Gelateria. Das Glace für Vierbeiner verkauft sie abgesehen von den Strandfestwochen in Rorschach bis jetzt aber nur in Romanshorn. «Hier passt es einfach, weil viele gerne mit ihren Hunden am See entlang spazieren.»

Der Königspudel mit Schwimmweste ist Stammkunde bei Brigitte Müller. Bild: PD

Es sei noch nie einer da gewesen, der ihre Glace nicht gemocht habe, sagt Müller. Ihr Stammkunde ist ein Königspudel, der jeweils mit seinem Herrchen und mit Schwimmweste ausgerüstet auf einem SUP-Board aus Steinach über den Seeweg kommt, um bei ihr ein Glace zu schlecken.

