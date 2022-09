82-jähriger Romanshorner klöppelt seit über 30 Jahren

Handarbeit «Heute ist man ein Künstler, wenn man klöppeln kann – das war früher anders»: 82-jähriger Romanshorner hat sich einem ausgefallenen Handwerk verschrieben Alois Studer ist ein ausgebildeter Klöppel-Kursleiter. Seit über 30 Jahren widmet er sich mit Passion und Herzblut diesem Handwerk. Nun hat der Romanshorner in diesem Jahr eine aufwendige Altarspitze für die Kirche Winzelnsberg in Egnach angefertigt und sie ihr geschenkt. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 18.09.2022, 16.15 Uhr

Das ist die Skizze für die Altarspitze in der Kirche Winzelnsberg in Steinebrunn. Da sie derzeit noch aufbewahrt wird, kann sie erst am 30. September betrachtet werden. Bild: Felicitas Markoff

Der 82-jährige Alois Studer aus Romanshorn hat für die katholische Kirche Winzelnsberg in Egnach in diesem Jahr ein besonderes Geschenk angefertigt, nämlich die sogenannte Altarspitze. Für die 1,80 Meter lange und 125 Millimeter hohe Klöppelarbeit hat er über 100 Stunden investiert. Bereits am 13. Mai hat er die Altarspitze an die Kirche Winzelnsberg übergeben. Mit der Bedingung, sie erst am 30. September, wenn das 100-Jahr-Jubiläum der katholischen Kirche stattfindet, aufzuhängen.

Wem der Begriff Klöppel nichts sagt, kann sich eine Handarbeitstechnik vorstellen, bei der mit spindelförmigen, meist aus Holz gefertigten Spulen und dem darauf gewickelten Garn, verschiedenartige Spitzen angefertigt werden. Der in Olten aufgewachsene Rentner klöppelt seit über 30 Jahren leidenschaftlich gerne. Alois Studer erzählt, wie es zum Geschenk für die Kirche gekommen ist, was ihm das Klöppeln bedeutet und warum er einen Garnvorrat zu Hause hat, der wohl über hundert Jahre ausreicht.

Er beschenkt sieben Kirchen in der Region

Alois Studer, Klöppel-Kursleiter. Bild: Felicitas Markoff

Studer ist ein religiöser Mensch, der regelmässig die Kirche am Wochenende besucht. Schon in seiner Kindheit ist er katholisch aufgewachsen und hat sich mit zwölf Jahren als Ministrant engagiert. In diesem Jahr hat er sich dazu entschieden, mal eine andere Kirche für den Gottesdienst aufzusuchen, und zwar diejenige in Egnach. Denn sie zeichne sich durch eine aussergewöhnliche Architektur und schönen Bildern aus. Als er die Kirche besucht hat, habe ihn Christian Fischer, Pastoralassistent Pfarrei Steinebrunn, direkt nach dem Gottesdienst angesprochen, weil er ihn noch nie zuvor gesehen hat. Studer sagt:

«Ich habe ihm spontan mitgeteilt, dass etwas in dieser Kirche fehlt. Und zwar eine richtig schöne Altarspitze.»

Christian Fischer antwortet ihm:

«Ja, da haben Sie recht. Aber die Kirche vermag eine Altarspitze finanziell einfach nicht.»

Daraufhin hat Studer ihm mitgeteilt, dass er dieser Kirche eine Altarspitze schenken möchte. Mit diesem Werk ist es bereits seine siebte Altarspitze, der sich in einer Kirche aus der Region befindet. Studer sagt stolz: «Ich habe damit jede Kirche in Romanshorn bedient und auch die in Salmsach sowie die St.-Anna-Kapelle im Kloster Fahr in Unterengstringen.»

An der Jubiläumsfeier wird Studer sein Klöppelbrett mitnehmen. Damit möchte der Klöppelmeister interessierten Personen aufzeigen, wie es funktioniert, und er wird die wichtigsten Fragen rund um das Thema beantworten.

Wenig Dankbarkeit und Wertschätzung für Arbeit erfahren

Dass Studer Freude am Klöppeln hat, ist in seinem Zuhause kaum zu übersehen: Bilder, Tischläufer und aussergewöhnliche Dekorationen schmücken sein Haus und machen es damit umso gemütlicher. Er klöppelt täglich mehrere Stunden. Und wenn er mal in den Ferien ist, nimmt er sein Klöppelbrett kurzerhand einfach mit. Seine Freude für das Klöppeln ist ansteckend: Denn er verhält sich das ganze Jahr über wie ein Weihnachtsmann, der ständig Geschenke an Familie, Freunde und Bekannte verteilt. Er sagt: «Meine Mission im Leben ist es, anderen Menschen eine Freude zu machen.» Aber er sagt auch:

«Von hundert Personen, die ich bisher beschenkt habe, bedanken sich höchstens zehn. Das hat mich schon verletzt.»

Denn man müsse schon verstehen, dass das Klöppeln eine anspruchsvolle und komplexe Arbeit sei, die ein exaktes und hoch konzentriertes Arbeiten erfordere. Für das Klöppeln verwendet Studer Baumwolle, Leinen oder Seide. Inzwischen hat er zu Hause so viel verschiedenfarbiges Garn angehäuft, dass er es zu Lebzeiten wohl gar nicht mehr verwenden kann. Darum sagt er mit einem Augenzwinkern: «Ich müsste deshalb fast schon länger leben, damit ich das ganze Garn verarbeiten kann.»

Für so viel verschiedenfarbiges Garn braucht es reichlich Platz. Bild: Felicitas Markoff

Studer entwickelt neues System für Torchon-Technik

Wenn er seinem Handwerk nachgeht, dann liebt er es, etwas auszuprobieren, wie zum Beispiel ein von ihm entwickeltes Klöppelsystem für die sogenannte Torchon-Technik. Seit seiner Ausbildung als Klöppel-Kursleier habe er sich mit dieser Technik befasst. Damit wolle er vor allem Zeit beim Klöppeln sparen. In seinem Alltag geht der Romanshorner regelmässig spazieren. Er sagt: «Wenn ich im Wald bin, umarme ich die Bäume und begrüsse die Pflanzen und Tiere.» Da seine Ehefrau letztes Jahr an einer Krankheit verstorben ist, lebt Studer alleine in seinem Haus und kümmert sich um Haushalt und Garten. Er koche sich jeden Tag ein feines 3-Gänge-Menü. Über seine Frau sagt er:

«Wenn es um kreative Projekte ging, haben wir uns immer gegenseitig konkurrenziert und angespornt.»

Nächstes Jahr wäre das 60-Jahr-Jubiläum des Ehepaars gewesen. Studer hat deshalb zu Hause auf dem Sofa zwei Schals liegen lassen, die er liebevoll für seine Frau angefertigt hat.

Im Rheintal, in Zürich und Genf ist das Interesse am Klöppeln besonders gross

Solange es ihm gesundheitlich gut gehe, sehe Studer kein absehbares Ende, wenn es um das Klöppeln geht. Und auf die Frage, ob dieses Handwerk vom Aussterben bedroht ist, sagt Studer:

Da es in praktisch jedem Land einen Klöppelverband gibt, wird es meiner Meinung nach nie aussterben.»

So gebe es zum Beispiel im Rheintal eine Lehrerin, die derzeit 40 Schülerinnen und Schüler unterrichte. Aber auch in Chur und Zürich sei das Interesse gross. Studer sagt: «Heute ist man ein Künstler, wenn man klöppeln kann. Das war früher noch anders.»

An dieser Arbeit ist Studer aktuell dran. Am Schluss soll ein schönes Buchzeichen entstehen. Bild: Felicitas Markoff

