Am Wochenende ist im Oberthurgau wieder Slow up angesagt.

Grossanlass Bahn frei für Velofahrer, Skater und andere Spassmobil-Piloten: Am Sonntag ist im Oberthurgau Slow-up angesagt Für den motorisierten Verkehr ist die 40 Kilometer lange Route von Romanshorn über Amriswil nach Arbon am kommenden Sonntag gesperrt. Alle anderen dürfen sich nach Herzenslust auf den Strassen austoben. 22.08.2022, 16.00 Uhr

Ein nicht alltägliches Fahrrad am Slow-up Bodensee. Bild: Andrea Stalder

(red) Pünktlich um 10 Uhr wird der Slow-up von der Thurgauer Apfelkönigin in Romanshorn eröffnet. Wem dies zu früh ist, der trifft die junge Frau auch später entlang der Route an verschiedenen Stationen, wo sie Äpfel verteilt. Velofahrer, Spassmobil-Piloten und Skater dürfen sich aber noch auf weitere Highlights freuen: Festwirtschaften, kulinarische Tankstellen und kulturelle Attraktionen sorgen für reichlich Abwechslung und ausgelassene Stimmung auf und neben der Piste.

Abkürzen ist erlaubt

Die Gesamtstrecke verläuft von Romanshorn über Amriswil nach Roggwil und via Horn und Arbon zurück zum Romanshorner Hafen. Es geht locker und ungezwungen zu, man kann überall starten und enden. Wer keine 40 Kilometer schafft, fährt ein Stück mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder kürzt ab. Für die komplette Strecke ist man rund drei Stunden bei gemütlichem Tempo auf den zumeist flachen Strassen unterwegs.

Tipps vom Profiskateboarder

Im Skate- und Skill-Park mit Profiskateboarder Simon Stricker wertvolle Tipps abholen? Die Premiere des neuen Airbadmintons erleben? Auf Boards balancieren oder neue Bikes testen? In der neuen Slow-up-Zone «Slow-up-Sports» in Arbon finden die Besucher das richtige Terrain dazu. Auf rund 600 Quadratmetern präsentieren Partner, Aussteller, Vereine und Sportverbände aus der gesamten Schweiz ihr Angebot. In den Village-Arealen in Romanshorn, Arbon und Amriswil geht es derweil musikalisch zu und her. Regionale Künstler, Musiker, Chöre und Ensembles sorgen ab 10.30 Uhr für gute Stimmung.