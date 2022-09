Freizeitspass Baden im Romanshorner Winterwasser wird teurer Die Trägerschaft des provisorischen Hallenbades im Seebad reagiert auf die steigenden Energiepreise. Ein Einzeleintritt kostet neu zwischen sieben und zwölf Prozent mehr. Wer sich ein Saisonabonnement kaufen will, zahlt 160 statt 130 Franken. Markus Schoch 21.09.2022, 04.40 Uhr

Das Winterwasser ist das einzige Hallenbad im Oberthurgau. Bild: PD

Seit 2016 überdacht die Genossenschaft Winterwasser das 25-Meter-Becken im Romanshorner Schwimmbad jeweils von Ende Oktober bis Anfang April mit einer mobilen Traglufthalle. In der anstehenden siebten Saison müssen die Nutzerinnen und Nutzer des provisorischen Hallenbades tiefer in die Tasche greifen. Grund sind die massiv gestiegenen und weiter steigenden Energiekosten, wie die Genossenschaft in einer Mitteilung schreibt. Die Verantwortlichen rechnen im besten Fall mit Mehrausgaben von 15'000 Franken, im schlechtesten Fall von 50'000 Franken.