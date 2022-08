Pedalo-Schnitzeljagd in Romanshorn

Freizeit Im Romanshorner Hafen können die Fische sprechen – auf Schnitzeljagd mit dem Pedalo Das herkömmliche Geländespiel auf festem Boden kennen die meisten. Doch was, wenn dieses auf dem Bodensee stattfindet? Thurgau Tourismus hat das originelle Angebot ins Leben gerufen. Wir haben es ausprobiert. Noëlle Graf Jetzt kommentieren 22.08.2022, 18.30 Uhr

Der Blick vom Pedalo aus auf die Stadt Romanshorn. Bild: Noëlle Graf

Die Fähre hupt aus der Ferne und wir bremsen erschrocken. Das Pedalo schaukelt mit den Wellen des Bodensees mit, während wir darauf warten, dass das grosse Schiff an uns vorbeifährt. Wenige Meter neben uns biegt die Fähre in den Hafen ein. Der geschäftige Betrieb ist nicht das einzige Aufregende im Romanshorner Hafen. Auch die Schnitzeljagd auf dem Wasser bietet Action für die ganze Familie.

Das Handy gibt den Ton an

Die Bootsverleihstation von Rudolf Fürst ist der Anfangspunkt des Schönwetterprogramms. Die Route auf dem Handy, die von Posten zu Posten führt, muss hier gestartet werden.

Die Pedalos bei der Bootsverleihungsstation von Rudolf Fürst. Bild: Noëlle Graf

Nachdem ich auf den Startknopf gedrückt habe, erklärt Fürst: «Es muss laut klingeln». Doch das Geräusch lässt auf sich warten. Hinter dem Bootsverleiher schwanken die angebundenen Pedalos mit den rot-orangenen Sitzen hin und her. Mit dem Smartphone in die Höhe gestreckt, mache ich ein paar Schritte vom Steg weg. Laut ertönt ein Ton – es hat geklappt. Das Abenteuer kann starten.

Die Karte auf dem Handy führt zu den Stationen. Bild: Noëlle Graf

«Vergleichsweise schnell hat es funktioniert», sagt Fürst. Die Software sorge besonders bei älteren Handymodellen für Probleme. Einige Besucher hätten auch wegen einer schlechten Internetverbindung Schwierigkeiten damit, die Route zu starten. Glücklicherweise scheint unser Internetempfang einwandfrei zu funktionieren.

Ein Fisch stellt Fragen

Wir nehmen Platz im wackeligen Pedalo. Der Bootskapitän unserer Rätseltruppe hält das Smartphone in der Hand. Auf dem Bildschirm zeigt uns das GPS an, wo wir sind und wohin wir müssen.

Wacker treten wir in die Pedalen und peilen eine Station nach der anderen an. Die Route führt uns entlang des Ufers von Romanshorn. Nach wenigen Minuten ist es so weit: Wir haben die nächste Station erreicht.

«Ich bin der Zander und möchte, wenn ich gross bin, nicht Immobilienhai, sondern Fischknusperli werden!», tönt es plötzlich laut aus dem Smartphone heraus. Der «Geschäftstüchtige Zander» stellt uns anschliessend eine Rätselfrage zu den Fischknusperli-Preisen. Wir beantworten die Frage richtig und erhalten dafür einen Buchstaben für das Lösungswort. Dieses ist der Schlüssel für eine leckere Überraschung am Schluss.

Die Route führt entlang des Hafens von Romanshorn. Bild: Noëlle Graf

Der «geschäftstüchtige Zander» ist nicht der einzige Fisch mit Schalk, den wir treffen. Auch die arme Maräne und der durstige Egli stellen uns Fragen zur Region und dem Hafen. Sobald wir eine Station erreichen, erscheint auf dem Smartphone ein Fisch, der lauthals die Knobelaufgabe stellt.

Am Schluss wartet die Überraschung

Nach einer Stunde haben wir alle Rätsel der Fische gelöst und springen ins kühle Nass. Insgesamt fünf Stationen haben wir erfolgreich auf dem Wasser bewältigt und dabei alle Buchstaben für das Lösungswort gesammelt. Die Karte führt uns zurück zum Anfangspunkt. Am Ziel wartet der Bootsverleiher auf uns und wir nennen ihm das Lösungswort.

Die letzte Station müssen wir zu Fuss anpeilen. Am Ziel wartet die verdiente Belohnung.

280 Personen haben es schon ausprobiert Tickets können im Internet bei Thurgau Tourismus gekauft werden. Im Preis inbegriffen ist die Miete für das Pedalo, der Zugang zur Karte und die Überraschung am Schluss. Die «Schnitzeljagd auf dem Wasser» kann noch bis zum 19. September gemacht werden. 280 Personen haben die Schnitzeljagd seit letztem Jahr ausprobiert. Ob sie nächstes Jahr nochmals angeboten wird, sei noch nicht entschieden, sagt Vanessa Hungerbühler von Thurgau Tourismus. Weitere Angebote auf dem Wasser seien im Entstehen. «Wir planen für nächstes Jahr Stand Up Paddle Trails und eine Kanuschnitzeljagd in der Region Arbon.»

