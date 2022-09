Pläne für Bau von Hallenbad im Oberthurgau

Freizeit Der Traum von einem richtigen Hallenbad im Oberthurgau lebt weiter Ende Oktober geht das temporäre Hallenbad im Romanshorner Seebad in die siebte Saison. Es ist eine Übergangslösung. Im Hintergrund laufen umfassende Abklärungen zum Bau eines richtigen Hallenbades im Oberthurgau. Die Zeit drängt. Markus Schoch Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.20 Uhr

Im Oberthurgau laufen Abklärungen zum Bau eines Hallenbades in Amriswil, Arbon oder Romanshorn. Bild: Boris Bürgisser

Es war ein Tag, auf den der Oberthurgau 40 Jahre lang gewartet hatte. Anfang Dezember 2016 nahm die Genossenschaft Winterwasser das erste Hallenbad der Region in Betrieb. Seither überdecken Freiwillige jedes Jahr im Oktober das 25-Meter-Becken im Romanshorner Seebad mit einer wärmeisolierenden Hülle und packen sie im April wieder zusammen. Ewig wird es aber nicht so weitergehen. Voraussichtlich ums Jahr 2030 wird Schluss sein. So lange dürfte das Material noch halten.

Im Hintergrund sind die umliegenden Städte und Gemeinden bereits daran, sich zu überlegen, wie es danach weitergehen könnte. Konkret trifft die Region Oberthurgau Abklärungen zum Bau eines richtigen Hallenbades – so wie im kantonalen Richtplan vorgesehen. Der Weg zum Ziel ist ein weiter und die Reise lang. Die Verantwortlichen gehen von gut zehn Jahren bis zur möglichen Eröffnung eines Neubaues aus.

Investitionskosten: Zwischen 20 und 50 Millionen Franken

In einem ersten Schritt haben sie sich von einem spezialisierten Architekten alle möglichen Varianten aufzeigen und mit einem Preisschild versehen lassen. Die Bandbreite reicht von einem 25-Meter-Becken ohne Schnickschnack bis zum 50-Meter-Becken mit Sprungturm, absenkbarem Boden und Wellengenerator, sagt Gilbert Piaser, der Geschäftsführer der Region Oberthurgau, in der alle dazugehörigen Städte und Gemeinden inklusive Steinach vereinigt sind. Die Kosten liegen ungefähr zwischen 20 und 50 Millionen Franken, wobei es gegen oben fast keine Grenze gibt. Die Zahl der möglichen Zusatzelemente ist gross.

In einem nächsten Schritt gehe es darum, Finanzierungsmodelle für die Investition und vor allem auch für den Betrieb zu diskutieren, sagt Piaser.

«Klar ist allen, dass eine Stadt oder eine Gemeinde alleine nicht für alles aufkommen kann.»

Eng damit verknüpft seien die Frage der Trägerschaft und die Modalitäten der Einbindung der Städte und Gemeinden. «Es braucht sicher sehr langfristige Verträge», sagt Piaser. Denkbar ist beispielsweise eine Genossenschaft, eine Aktiengesellschaft oder ein Zweckverband. Erst ganz am Ende, wenn die Ausgangslage geklärt sei und solide Entscheidungsgrundlagen auf dem Tisch liegen würden, werde sich die Frage stellen, wo der geeignete Standort sein könnte, sagt Piaser. Zur Debatte stehen Amriswil, Arbon und Romanshorn.« Es ist noch nichts festgelegt.»

Startkapital von der Genossenschaft Hallenbad Arbon

Für die ersten Planungsschritte in Form einer Studie könnte die Region allenfalls einen Teil des Vermögens der Genossenschaft Hallenbad Arbon verwenden. Diese hat vor einem Jahr beschlossen, sich aufzulösen und die Ersparnisse in der Höhe von rund 400'000 Franken zweckgebunden der Stadt Arbon zu übertragen – so wie es in den Statuten vorgesehen ist. Die Unterlagen liegen im Moment beim Handelsregisteramt des Kantons Thurgau. Sobald dieses grünes Licht gibt, geht das Geld an die Stadt über.

Roland Widmer ist Vizepräsident der Genossenschaft. Er hofft, dass sich in den nächsten Wochen alles klärt. Er selber würde sich ein Leistungszentrum für die Schwimmsportvereine wünschen, am liebsten in Arbon. Die Idee kommt nicht überall gut an. Die Schulen dürften nicht ausser Acht gelassen werden, meint etwas Hanspeter Gross, der Präsident der Genossenschaft Winterwasser. In Romanshorn seien sie zu einer wichtigen Anspruchsgruppe geworden.

