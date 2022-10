Romanshorn: Primarschule will Steuerfuss erhöhen

Zwei Neubauten in Planung

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wird die Primarschule in den nächsten fünf Jahren jährlich eine zusätzliche Klasse eröffnen müssen. Dies kann zuerst noch in Räumlichkeiten der Sekundarschule erfolgen, bis die grösseren Jahrgänge ab 2028 in die Sekundarschule übertreten und diese die Räume selber braucht. Die Primarschulbehörde führt deshalb einen Architekturwettbewerb durch für ein neues Schulhaus im Brüggli-Quartier. Für das Siegerprojekt wird im Herbst 2023 die Kreditabstimmung folgen. Im Weiteren startet die Planung für einen Ersatzbau des Schulpavillons gegenüber des Feuerwehrmagazins. (red)