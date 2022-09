Romanshorner Stadtpräsident tritt der Mitte bei

Entscheid Sinneswandel beim Romanshorner Stadtpräsidenten: Der bisher parteilose Roger Martin ist neu bei «Die Mitte» Über Instagram wird bekannt, dass der Romanshorner Stadtpräsident Roger Martin der Mitte beigetreten ist. Interessant, denn von der Bevölkerung wurde er als Parteiloser gewählt. Und umso interessanter, da sein Vorgänger jemanden von der CVP aus dem Amt gedrängt hatte, also der früheren Mitte. Tanja von Arx 02.09.2022, 17.30 Uhr

Stadtpräsident Roger Martin gehört neu zur Mitte. Donato Caspari

Es ist ein denkwürdiger Anblick. Auf Instagram postet Regierungsrat Dominik Diezi (Mitte) am Donnerstagabend zum jüngsten Parteianlass: Eine Zusammenkunft und Rundschau in der Egnacher Luxburg, in der nach langen Jahren des Leerstands wieder Leben einkehrt. Mitten im Geschehen: der Parteilose Roger Martin. Moment. Der ehemalige Parteilose Roger Martin, denn wie sich im Beschrieb liest, ist dieser offenbar der Mitte beigetreten.