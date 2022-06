Das EW Romanshorn kämpft gegen die Quagga-Muschel

Energie und Wasser Der Kampf gegen die Quagga-Muschel beschäftigt das EW Romanshorn 346 Interessierte kamen an die Hauptversammlung der Genossenschaft Energie- und Wasserversorgung Romanshorn. Geschäftsführer Joh van der Bie informierte über die Pläne in der Strom- und Wasserversorgung in den kommenden Jahrzehnten. Diese kosten Millionen. Markus Bösch 14.06.2022, 16.30 Uhr

Blick ins Innere des EW-Gebäudes in Romanshorn. Andrea Stalder (Romanshorn, 28.1.2020)

Erfreuliches Bild am Montagabend: 346 – davon 224 stimmberechtigt – kamen am Montagabend an die GV der Genossenschaft EW, geleitet von Verwaltungsratspräsident Jakob Küng. Alle Geschäfte wurden abgesegnet. Doch die Herausforderungen der Zukunft sind gross: «Es läuft die Energiewende, der Umbau von fossil zu elektrisch. Die Verbreitung der Quagga-Muschel verlangt nach Massnahmen. Die Strompreise steigen und werden es weiter tun.» Und über allem stelle sich die Frage, ob es gelingt, Prinzipien über den Komfort zu stellen, sagte Küng.

EW wird über 40 Millionen Franken investieren

Geschäftsführer Joh van der Bie zeigte mit eindrücklichen Statistiken auf, wohin die Reise gehen wird: «Die Entwicklung und der Einfluss von Fotovoltaikanlagen und der Elektromobilität fordern uns in Bezug auf die Netzlast heraus und verlangen nach entsprechenden Massnahmen.» Zum Beispiel werde die Frage nach Speichermöglichkeiten, also dem Einsatz von verschiedenen Batterien, zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und es werde der Gebrauch und der Einsatz der Elektromobilität gemanagt werden müssen.

Im Bereich des Wassers ist die generelle Wasserversorgungsplanung (GVP) 2021, aufgegleist. Die Realisierung einer dauerhaften Lösung im Kampf gegen die Quagga-Muschel werde das EV Romanshorn die kommenden Jahre sicher beschäftigen. «Insgesamt rechnen wir für die kommenden 15 Jahre mit Investitionen von 40 bis 46 Millionen Franken.»

Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn Auch für das Jahr 2021 rechnet das EW Romanshorn mit einem ansehnlichen Plus in der Rechnung: Bei einem betrieblichen Ertrag von rund 15’666’000 Franken schliesst sie mit einem Gewinn von 529’000 Franken ab. Miteingerechnet in die Rechnung ist auch der Energie- und Effizienzfonds, der seit 2010 besteht und aus dem bis jetzt Fördergelder von 970’000 Franken gesprochen worden sind.